Τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης υπερασπίστηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τον Διευθυντή του «Βήματος», Περικλή Δημητρολόπουλο.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η κορωνίδα των παρεμβάσεων που θέλουμε να προχωρήσουμε είναι η συνταγματική αναθεώρηση», αφού, όπως υπογράμμισε, «στόχος είναι να χτιστεί και να δημιουργηθεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο στις σχέσεις μεταξύ του κράτους και των πολιτών».

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι και τα όσα είπε η ίδια στους Δελφούς, κράτησε ότι το ζήτημα της διαφθοράς δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, καθώς απασχολεί πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις επικρίσεις που δέχθηκε ο θεσμός από μέλη της κυβέρνησης, ο ίδιος υποστήριξε ότι «αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι η ανάγκη να είμαστε σοβαροί, σεμνοί και να αποφεύγουμε τις υπερβολές».

Τι είπε για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου «έχουμε πραγματοποιήσει συνολικά 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών». Ειδικότερα, ανέφερε ότι δεν περιορίζονται μόνο στη μείωση του ΕΝΦΙΑ, αλλά περιλαμβάνουν και τη μείωση του εταιρικού φόρου, του φόρου στα μερίσματα και του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι υπήρξαν μειώσεις για τους εργαζομένους, τις οικογένειες, ενώ πέρσι τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν και μειώσεις άμεσων φόρων.

Αναφερόμενος στις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, επισήμανε ότι υπήρξαν «μειώσεις σε δεκάδες έμμεσους φόρους», αναφέροντας χαρακτηριστικά τη μείωση των φόρων στις μεταφορές, όπως στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και στις υπηρεσίες ταξί. Επιπλέον, σημείωσε τις μειώσεις σε κάποια είδη εστίασης.

«Η Κυβέρνηση κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε, αλλά πρόσθεσε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε η μείωση του ΦΠΑ οριζόντια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πληθωριστικής κρίσης. Αντί για αυτό, επιλέχθηκαν μέτρα που φτάνουν άμεσα στις τσέπες των πολιτών και των καταναλωτών.

Το μοντέλο του «νοικοκυρεμένου» κράτους και τα πλεονάσματα

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι «πρώτα απ’ όλα, εάν δεν υπάρχει σοβαρή δημοσιονομική πολιτική, όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες δεν έχουν πραγματική βάση και οδηγούν σε μια πολιτική χωρίς θεμέλια». Υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, λέγοντας πως «σε κάθε καλό νοικοκυριό, δεν πρέπει να υπάρχουν υπερβολικά χρέη, διότι κάποια στιγμή τα χρέη πληρώνονται». Για αυτόν τον λόγο, η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της «δημοσιονομικής σύνεσης».

Αναφερόμενος στη σημερινή οικονομική κατάσταση, επισήμανε ότι «είμαστε μία από τις τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης με όχι μόνο πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά κανονικά πλεονάσματα», κάτι που είναι «πολύ θετικό», ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης. Παράλληλα, τόνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αγνοήσει την κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας». Θυμήθηκε την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, λέγοντας ότι, παρά τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τα pass, «στην πραγματικότητα κάναμε μια κοινωνική πολιτική στήριξης των ευάλωτων».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πορεία της πολιτικής της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «αυτό ακριβώς συνεχίζουμε να κάνουμε και τώρα», παρά τις «προσωρινές επιβαρύνσεις λόγω του κορονοϊού». Πρόσθεσε ότι «η πορεία πλέον είναι πιο θετική» και σημείωσε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική με «όσο πιο έντονο κοινωνικό χρώμα θα μπορούσε να υπάρξει, χωρίς όμως να ξεχνάμε την ανάγκη για δημοσιονομική σύνεση». Όπως είπε, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τον πληθωρισμό και ότι, σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, θα τις στηρίξουν μέχρι το τέλος.

Τέλος, αναφέρθηκε στην πολιτική για την υγεία, τονίζοντας ότι «έχουμε αύξηση δαπανών που υπερβαίνει το 100% σε σχέση με το 2019».

Ο «μύθος» της Βουλγαρίας

«Να υπογραμμίσω πρώτα απ’ όλα», είπε, «ότι ένας πιο αντικειμενικός δείκτης, που είναι περισσότερο προσαρμοσμένος με αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι όσοι επισκεπτόμαστε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ο δείκτης της κατά κεφαλήν κατανάλωσης». Στον συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται «έκτη από το τέλος» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως τόνισε, αυτός ο δείκτης δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, αλλά «έρχεται να απαντήσει στον μύθο περί Βουλγαρίας», καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, «τίποτα δεν έχουμε να ζηλέψουμε από τη Βουλγαρία».

Το νομοθετικό έργο της χρονιάς και η προετοιμασία για το Εθνικό Απολυτήριο

Δεν είναι ακριβές, καταρχάς, ότι στη Βουλή δεν υπάρχουν νομοσχέδια, ανέφερε, σημειώνοντας ότι «αντιθέτως, αυτή την εβδομάδα υπήρχε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την απλούστευση των αδειοδοτήσεων και τη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας». Επιπλέον, τόνισε ότι «έχουμε παρουσιάσει ολόκληρο το νομοθετικό μας έργο» και ότι «έχουμε επιλέξει 10 από τα πιο εμβληματικά νομοσχέδια, τα οποία θέλουμε να προχωρήσουμε αυτή τη χρονιά, καθώς και 30 μεγάλα projects για την υλοποίησή τους».

Ανέφερε επίσης ότι, αν του επιτρεπόταν, «θα διάλεγα τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, τη μετάβαση από τις πολεοδομίες στις υπηρεσίες του κτηματολογίου, καθώς και τις παρεμβάσεις για μεγαλύτερη ευελιξία της ΕΥΔΑΠ». Προχώρησε, επίσης, στην αναφορά άλλων σημαντικών παρεμβάσεων, όπως αυτές για τη διαχείριση των υδάτων, ενώ επισήμανε πως «το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί μια μεγάλη παρέμβαση, η οποία θα προωθηθεί αφού εξελιχθεί πρώτα ο Εθνικός Διάλογος». Για το Εθνικό Απολυτήριο, υποστήριξε ότι «φαντάζομαι ότι ο σχετικός διάλογος θα έχει ολοκληρωθεί και έτσι θα μπορεί να παρουσιαστεί η πρόταση της κυβέρνησης περί τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο».

Θεσμική επανεκκίνηση μέσω του Συντάγματος και το ερώτημα του ασυμβίβαστου

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι «η κορωνίδα των παρεμβάσεων που θέλουμε να προχωρήσουμε είναι η συνταγματική αναθεώρηση». Περιέγραψε αυτή τη διαδικασία ως «μια μοναδική ευκαιρία, όχι για να αλλάξουμε το άλφα, βήτα, δέλτα άρθρο του Συντάγματος, αλλά για να γίνει μια θεσμική επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας». «Στόχος είναι να χτιστεί και να δημιουργηθεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο στις σχέσεις μεταξύ του κράτους και των πολιτών», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο θέμα του ασυμβίβαστου, τονίζοντας ότι «κάθε Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να επιλέγει υπουργούς οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί βουλευτές», σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είναι ο Πρωθυπουργός που, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, έχει ακολουθήσει αυτή την πορεία και έχει κατηγορηθεί γι’ αυτό».

Ο ίδιος εξήγησε πως, σε χώρες όπου ισχύει αυτό το μοντέλο, οι υπουργοί που δεν είναι βουλευτές έχουν το πλεονέκτημα να είναι «100% αφιερωμένοι στη δουλειά τους», χωρίς τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τις εκλογικές περιφέρειες και τους ψηφοφόρους. «Αυτό είναι ένα επιχείρημα που, πάντως, εγώ, ως βουλευτής, το λέω με ειλικρίνεια», είπε και πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί κανείς να το απορρίψει και να πει “τι παράξενη ιδέα, πώς σας ήρθε αυτό το πράγμα”».

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι «αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία», είναι ότι «εκείνοι που αντιδρούν σε αυτή την ιδέα, να μας πουν τι προτείνουν αντί αυτής».