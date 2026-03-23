Επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, όπως ανακοινώθηκε μέσω Χ από την εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 στις 06:15 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα (23/3), με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο αποκαλύπτουν πως το πιλοτήριο έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά.

Το αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια, με χωρητικότητα έως και 90 επιβατών.