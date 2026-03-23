Επιβατικό αεροπλάνο της Air Canada Express συγκρούσθηκε με όχημα της πυροσβεστικής κατά την προσγείωσή του αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο πιλότοι του, να τραυματισθούν δεκάδες άνθρωποι και να κλείσει το αεροδρόμιο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το αεροπλάνο CRJ-900 της Air Canada Express, το οποίο διαχειριζόταν η Jazz Aviation, που είναι εταίρος της Air Canada Express, μετέφερε 72 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα και είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, δήλωσε η Κάθριν Γκαρσία, εκτελεστική διευθύντρια της Αερολιμενικής Αρχής Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ. Η Jazz ανήκει στην Chorus Aviation.

Η Γκαρσία δήλωσε ότι 32 από τους 41 τραυματίες πήραν εξιτήριο, ενώ εννέα παραμένουν στο νοσοκομείο με «σοβαρά τραύματα». Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται επιβάτες, μέλη πληρώματος και οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο πυροσβεστικό όχημα.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για το δυστύχημα

Ειδικοί στην αεροπορική ασφάλεια είπαν ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν τα επίπεδα στελέχωσης του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο, τις ενέργειες του ελεγκτή και του πληρώματος του πυροσβεστικού οχήματος, καθώς και τη θέση του οχήματος.

«Το αεριωθούμενο της Air Canada είχε προφανώς πάρει άδεια για να προσγειωθεί και από τις ασύρματες επικοινωνίες φαίνεται ότι το όχημα διάσωσης και πυρόσβεσης του αεροδρομίου είχε επίσης πάρει την άδεια για να κινηθεί. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τώρα σχετικά με τις επικοινωνίες», δήλωσε ο αμερικανός ειδικός στην αεροπορική ασφάλεια Άντονι Μπρίκχαουζ. «Οι επικοινωνίες θα αποτελέσουν σημαντικό τμήμα αυτής της έρευνας».

Τα αεροδρόμια των ΗΠΑ προσπαθούσαν πρόσφατα να αντιμετωπίσουν ελλείψεις ελεγκτών της εναέριας κυκλοφορίας, ενώ βρίσκονται επίσης αντιμέτωπα με ελλείψεις προσωπικού της Αρχής Ασφάλειας Μεταφορών εξαιτίας της μερικής αναστολής της λειτουργίας κυβερνητικών υπηρεσιών που προκαλεί καθυστερήσεις στις πτήσεις σε όλη τη χώρα.

Η Γκαρσία δήλωσε ότι το πυροσβεστικό όχημα έσπευδε σε ένα αεροσκάφος της United Airlines που «είχε αναφέρει ένα ζήτημα με οσμή». Μερικά λεπτά νωρίτερα, είχε αναφερθεί από πτήση της United Airlines κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας οσμής στο εσωτερικό του αεροπλάνου. Οι ελεγκτές είχαν ενημερώσει το πλήρωμα πως πυροσβεστικά οχήματα ήταν ήδη επιτόπου.

Τι «δείχνουν» τα ηχητικά ντοκουμέντα

Σύμφωνα με τις ηχητικές καταγραφές της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ένα πυροσβεστικό όχημα είχε πάρει την άδεια να διασχίσει τον Διάδρομο 4, όπου σημειώθηκε η σύγκρουση.

Μερικά λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ηχητική καταγραφή, ένας ελεγκτής ακούγεται να λέει: «Στοπ, στοπ, στοπ, όχημα 1 στοπ, όχημα 1, στοπ».

Το αεροπλάνο συγκρούσθηκε με το πυροσβεστικό όχημα με ταχύτητα 39 χιλιομέτρων την ώρα, ανακοινώθηκε από τον ιστότοπο Flightradar24, ο οποίος έχει καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).

Ακούστε τους διαλόγους:

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport: "Stop Truck 1, stop!" "We were dealing with an emergency earlier and I messed up"

Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις

Το αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) ανακοίνωσε πως αναπτύσσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για να ερευνήσουν το επεισόδιο, ενώ η αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) γνωστοποίησε ότι το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό σήμερα μέχρι τις 2 μ.μ. (20:00 ώρα Ελλάδας).

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί 537 πτήσεις στο αεροδρόμιο αυτό.