Σε μια εξέλιξη που προκαλεί πολιτικό σεισμό στη Μαδρίτη, η ισπανική δικαιοσύνη απήγγειλε επίσημα κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση πόρων εναντίον της Μπεγκόνια Γκόμεθ, συζύγου του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Μετά από δύο χρόνια ερευνών, ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο καταλήγει στο συμπέρασμα πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία που δείχνουν ότι η Γκόμεθ χρησιμοποίησε την ιδιότητά της ως «Πρώτη Κυρία» για προσωπική επαγγελματική ανέλιξη και αθέμιτη άσκηση επιρροής, φέρνοντας την κυβέρνηση μειοψηφίας των Σοσιαλιστών προ των ευθυνών της.

Το πανεπιστημιακό σκάνδαλο και το «κατηγορώ» του δικαστή

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η δημιουργία μιας ειδικής έδρας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, την οποία συνδιηύθυνε η Γκόμεθ. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η 55χρονη φέρεται να ιδιοποιήθηκε δημόσιους πόρους και να αξιοποίησε κυβερνητικές διασυνδέσεις για ίδια συμφέροντα. «Η έδρα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ιδιωτικής επαγγελματικής ανέλιξης», σημειώνει χαρακτηριστικά ο δικαστής Πεϊνάδο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργικού ζεύγους περί αθωότητας.

Πολιτική πολιορκία για τον Σάντσεθ

Η είδηση βρίσκει τον Πέδρο Σάντσεθ σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, από όπου και συνεχίζει να κάνει λόγο για «πολιτική δίωξη», ενορχηστρωμένη από τη δεξιά και την άκρα δεξιά. Ωστόσο, το κλίμα για τον ισπανό ηγέτη γίνεται ασφυκτικό, καθώς:

Ο αδελφός του, Νταβίντ Σάντσεθ, ερευνάται για ξεχωριστή υπόθεση αθέμιτης επιρροής.

Ο πρώην στενός του συνεργάτης και υπουργός, Χοσέ Λουίς Άμπαλος, βρίσκεται ήδη στο εδώλιο για διαφθορά.

Με την αντιπολίτευση να ζητά επιτακτικά την παραίτηση του πρωθυπουργού, η Ισπανία εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας, με τη δικαιοσύνη να κρατά πλέον το «κλειδί» των εξελίξεων.