Τρίτο κόμμα στην δημοσκόπηση η Καρυστιανού με την αγιαστούρα των Τεμπών;

Αλλά έτσι ξεκίνησε και ο Χομεϊνί απο το Νοφλ- λε- Σατώ στο Παρίσι για να φέρει στην Τεχεράνη την κάθαρση.

Βέβαια βρήκε και τα ‘κανέ: ο Σάχης ήταν διεφθαρμένος, οι Σιίτες θεωρούσαν τους Ιμάμιδες θεόπνευστους.

Και να η μαντίλα πάνω απο το σατινέ μαλί, να οι “γερόντισσες” και οι φρουροί τους.

Δεν είναι όμως μόνον η επιστημολογικη αξία του ψεύδους που εκφράζει το πέρασμα απο τη γνώση στη μη- γνώση, είναι επιπλέον και η ιδεολογική αξία που περνάει τους ανθρώπους απο τη μη- γνώση στη σαχλαμάρα .

Θα μου πεις: δεν την έχουμε κατ οίκον με τα σοκολατάκια και τα εγγόνια μας μπροστά στον Διαφωτισμό που πουλάει ο Λαζαρίδης «on air» με τα Bachelor of Arts που έλαβε όχι μονον τότε απο το Southeastern Europe, αλλά και πρόσφατα στην Προανακριτικη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Οπότε, ποιά μαντίλα.

Καραγκιοζ- μπερντέ, διότι το θέατρο σκιών επεκτείνεται.