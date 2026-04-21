Μια νέα δυναμική διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό, καθώς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφεται για πρώτη φορά στην πρόθεση ψήφου ως τρίτη πολιτική δύναμη, την ώρα που η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζει σημαντική πτώση, γεγονός που υποδηλώνει μετακίνηση ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politic.gr, το κόμμα της συγκεντρώνει 7,9%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση και επιβεβαιώνοντας ότι εισέρχεται δυναμικά στο πολιτικό σκηνικό. Την ίδια στιγμή, η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 3,3%, καταγράφοντας αισθητές απώλειες.

Πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία, αν και με απώλειες, καθώς συγκεντρώνει 25,7% έναντι 28,7% τον Μάρτιο. Το ΠαΣοΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 13,5%, παρουσιάζοντας μικρή μεταβολή σε σχέση με το 13,9% της προηγούμενης μέτρησης.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 5,4%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφεται στο 3,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται ακόμη χαμηλότερα στο 3,1%, ενώ η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 2,9% και οι Δημοκράτες 2,8%.

Μειώνονται οι αναποφάσιστοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση των αναποφάσιστων στο 14,8% από 17,4%, ένδειξη ότι ένα τμήμα του εκλογικού σώματος αρχίζει να επανατοποθετείται.

Στο ερώτημα της καταλληλότητας για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση με 29,8%, ενώ η επιλογή «κανένας» ακολουθεί με 26,6%. Δεύτερος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών εμφανίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,4%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει 6,4%, ξεπερνώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου (4,8%) και τον Κυριάκος Βελόπουλος (4,6%).

Την ίδια ώρα, ενισχύεται το αίτημα για πρόωρες εκλογές, καθώς το 56% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της προσφυγής στις κάλπες, έναντι 40% που επιθυμεί την εξάντληση της τετραετίας.

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες αποδίδουν κυρίως ευθύνες σε πολιτικές παρεμβάσεις (35%), ενώ το 28% κάνει λόγο για διαχρονικές παθογένειες του κράτους.

Παράλληλα, η συζήτηση για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα δείχνει ότι οι πολίτες προτιμούν μια μεικτή λύση, με το 45% να στηρίζει συνδυασμό σταυρού και λίστας και το 44% να επιλέγει τον σταυρό προτίμησης.

Συνολικά, τα ευρήματα της δημοσκόπησης καταγράφουν μια περίοδο ρευστότητας, με νέους παίκτες να αναδύονται και τις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης να μεταβάλλονται.