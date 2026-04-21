Εποχή Covid, μετά τα πρώτα αυστηρά lockdown αλλά με τα μέτρα ακόμη να ισχύουν, παίρναμε με κάθε ευκαιρία τους δρόμους και περπατούσαμε χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να πάρουμε έναν καλό καφέ. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Κάπως έτσι γνωρίσαμε το Morning Sweetie. Κυριακή πρωί που μας άρεσε να ξεμακραίνουμε από την Πανόρμου βρεθήκαμε στην Κυψέλη. Ξεφεύγοντας λίγο από την πεπατημένη της Φωκίωνος Νέγρη και θέλοντας να εξερευνήσουμε λίγο τους γύρω δρόμους διασχίσαμε τη Δημοτική Αγορά, βγήκαμε στην οδό Ζακύνθου. Το μπλε χαμόγελο στην άσπρη πινακίδα με το κίτρινο περίγραμμα του μαγαζιού μας έκλεισε το μάτι. Το minimal εσωτερικό με τα ίδια χρώματα μας έσπρωξε σχεδόν μέσα και ο καφές του έγινε ο λόγος για να κάνουμε την ίδια διαδρομή και τις επόμενες Κυριακές. Με μάσκες και μετά χωρίς, με τα παιδιά που λάτρεψαν τα κέικ του ή ξεκλέβοντας λίγο χρόνοι μόνοι, καθιστοί ή με το ποτηράκι μας στο χέρι. Το Morning Sweetie ήταν η στάση που πάντα βρίσκαμε τρόπο να στριμώξουμε στο πρόγραμμά μας και έκτοτε παραμένει ένα καφέ πολύ αγαπημένο και ταυτισμένο με μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της δικής μας αλλά και της πόλης γενικότερα.

Όπως φάνηκε στην πορεία, την ίδια αγάπη, οικειότητα –ή ας ονομάσει ο καθένας όπως θέλει το συναίσθημα που σου ξυπνά ένα μαγαζί- για το Morning Sweetie ένιωσαν κι άλλοι. Και το μαγαζί απέκτησε αδερφάκι, πολύ κοντινό, στη Φωκίωνος και όχι σε κανένα άλλο, πιο «χάι» προάστιο της Αθήνας. Πιο ευρύχωρο και ανοιχτό στον κόσμο, με τραπεζάκια έξω, με τον ίδιο όμως χαρακτήρα, τα ίδια τέλεια κέικ και πρωινά και –αδιαπραγμάτευτα– τον ίδιο καλό καφέ που, πλέον, όλο και περισσότεροι αναζητούν και θέτουν ως κριτήριο. Αυτό το άνοιγμα ήταν κάτι που λες και τα δυο παιδιά που δημιούργησαν το Morning Sweetie, ο Βασίλης Δενδρινός και η Ολίνα Αγγελίδου, προγραμμάτιζαν από καιρό. Ή, έστω, κάτι που ήρθε σαν πολύ φυσική συνέχεια μιας διαδρομής που είχε ξεκινήσει πάνω από 20 χρόνια πριν.

Το παλιό και το καινούργιο

«Στη Φωκίωνος ήμασταν από το 2004», μου εξηγεί ο Βασίλης. «Υπήρχε ένα μαγαζί, το Scry, ένα κλασικό καφέ που είχε ανοίξει ο πατέρας μου, από τα πρώτα –αν όχι το πρώτο- στην περιοχή με single origin καφέ. Κάποια στιγμή με την Ολίνα, τη γυναίκα μου, αποφασίσαμε ότι από την περιοχή έλειπε κάτι πιο μοντέρνο και φρέσκο. Ένα μαγαζί με παρασκευαστήριο, που θα σερβίρει δικές του συνταγές, μια διαφορετική πρόταση πάνω στην εστίαση». Έτσι, το 2022 γεννήθηκε το Morning Sweetie. «Παιδί» μιας δύσκολης εποχής, όταν ίσχυαν ακόμη οι περιορισμοί του Covid και όποιος έκανε ανάλογα επιχειρηματικά βήματα αντιμετωπιζόταν λίγο-πολύ ως τρελός. «Κάποιοι όντως μας αποκαλούσαν έτσι», παραδέχεται ο Βασίλης. «Εμείς, όμως, πιστεύαμε πολύ στην Κυψέλη. Την είχαμε ζήσει ήδη 20 χρόνια από τότε που άνοιξε ο πατέρας μου το Scry. Αλλά και μια δεκαετία πριν από αυτό, το 1994, διατηρούσε μαγαζί με ρούχα στη Δροσοπούλου. Μπορεί να γεννήθηκα και να μεγάλωσα στην Κηφισιά, αλλά ήμουν σχεδόν καθημερινά εδώ, στην περιοχή, τη γνώριζα και πίστευα πολύ στη δυναμική της».

Πλέον, η Κυψέλη έχει γίνει αυτό που ο Βασίλης χρόνια πίστευε ότι μπορεί να γίνει: μια γειτονιά ανοιχτή, με μαγαζιά που ορίζουν τις εξελίξεις στη γαστρονομία. Και το Morning Sweetie αποτελεί βασικό κομμάτι της, ένα καφέ που έσπρωξε τα πράγματα μπροστά. «Όταν ανοίξαμε ξέραμε ακριβώς τι θέλαμε. Εστιάσαμε στον καλό καφέ, στα καλά προϊόντα, σε δικές μας συνταγές και σε χειροποίητα προϊόντα που φτιάχνονταν στο δικό μας παρασκευαστήριο. Θέλαμε εξ’ αρχής να είμαστε κοντά στο Scry, με όραμα η κουζίνα να προμηθεύει και το μαγαζί στη Φωκίωνος και σιγά-σιγά τα δύο καταστήματα να αποκτήσουν το ίδιο όνομα. Αυτό έγινε στην 3ετία, οπότε πλέον έχουμε δύο σημεία. Αυτό της Φωκίωνος είναι ουσιαστικά το παλιότερο αλλά μετονομάστηκε σε Morning Sweetie μόλις πέρσι τον Δεκέμβριο. Έχει ένα πλήρες brunch μενού, με παρασκευές που φτιάχνονται και φεύγουν από την κουζίνα της Ζακύνθου. Γλυκά και αλμυρά πιάτα, η τελική σύνθεση των οποίων γίνεται στη Φωκίωνος όπου η κουζίνα είναι πολύ μικρή. Πλέον, το μαγαζί της Ζακύνθου ανοίγει για τον κόσμο μόνο τα Σαββατοκύριακα με brunch μπουφέ».

Άλλη μια ιδέα των παιδιών, που δεν τη λες και συνηθισμένη. «Πάντα μας άρεσε αυτή η λογική, του μπουφέ, και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην περιοχή. Δεν υπάρχει καν ασιατικός μπουφές στην Κυψέλη, που είναι και της μόδας. Brunch μπουφέ έχουν τα ξενοδοχεία και άλλα δύο μαγαζιά σε όλη την Αθήνα. Εμάς, όμως, μας άρεσε ως ιδέα και θέλαμε να την αναδείξουμε. Μπορεί να είναι τολμηρό, όμως έτσι είναι όλα τα πράγματα που γίνονται για πρώτη φορά». Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, τραπέζι βρίσκεις δύσκολα –ειδικά τις Κυριακές- αν δεν έχεις κάνει κράτηση και ο μπουφές καθιερώθηκε. «Έχουμε ομελέτες, scrambled eggs, smashed αβοκάντο, 3-4 διαφορετικά είδη ψωμιού, τυριών και αλλαντικών, μίνι pancakes, κέικ και κρουασάν. Οι επιλογές είναι πολλές και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να συνθέσει τα πιάτα που θέλει».

Εξ’ αρχής, βέβαια, το Morning Sweetie αγαπήθηκε πολύ για τα γλυκά του. «Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε μια συνεργασία με τον Γιάννη Μπουροδήμο, ο οποίος ήταν φίλος φίλου. Γνωριστήκαμε και κάναμε κάποιες πολύ ωραίες γαστρονομικές συναντήσεις, στις οποίες μαγειρεύαμε όλοι μαζί τις ιδέες μας. Μας είχε βοηθήσει τρομερά με την εμπειρία του. Τώρα πλέον δεν ζει στην Ελλάδα, έχει μετακομίσει στην Αμερική, αλλά είναι ο άνθρωπος που έβαλε τα θεμέλια της κουζίνας μας. Πλέον το μενού μας το επιμελείται η Ολίνα και αλλάζει δύο φορές το χρόνο, με γνώμονα την εποχικότητα. Πάντα έχουμε vegan επιλογές, κινούμαστε σε στιλ αμερικανικού comfort food, αλλά η αισθητική του χώρου μας είναι καθαρά βορειο-ευρωπαϊκή».

Ο καφές που αγάπησα

Για μένα, βέβαια, ο κυριότερος λόγος για να επισκέπτομαι το Morning Sweetie δεν είναι το μενού· ήταν και παραμένει ο καφές. Μπορεί οι περισσότεροι, όπως λέει ο Βασίλης, να παίρνουν κι ένα cookie ή μια γενναία φέτα banana bread για να τον συνοδεύσουν –αυτά είναι και τα διαχρονικά best-sellers του μαγαζιού- όμως προσωπικά δεν χρειάζομαι συνοδευτικά. Μου αρέσει ο καφές κρύος, σκέτος και στο χέρι. Γι’ αυτό και πρέπει να είναι καλός, αλλιώς το πλήγμα είναι ανεπανόρθωτο.

«Η αλήθεια είναι πως αν όλοι οι άνθρωποι ήθελαν να πιούν specialty καφέ, o καφές δεν θα έφτανε!», λέει ο Βασίλης εξηγώντας πως υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται όταν ισχυρίζεσαι ότι σερβίρεις γκουρμέ καφέδες. «Συνήθως οι γνωστές φίρμες βγάζουν ένα κοντέινερ καφέ την εβδομάδα από ένα τεράστιο εργοστάσιο. Σε αντίθεση με τα micro-rosteries, όπως αυτό με το οποίο συνεργαζόμαστε εμείς, που βγάζει συγκεκριμένες ποσότητες και έχει έναν άνθρωπο να επιβλέπει όλη τη διαδικασία του ψησίματος». Ο καφές αυτός, όπως μας λέει ο Βασίλης, φτάνει στο μαγαζί σε λιγότερο από ένα μήνα, όταν οι καφέδες που αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ μπορεί να έχουν ψηθεί από 8 έως και 1,5 χρόνο πριν. Και σημειώνει πως, ιδανικά, ο καφές πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 2-3 εβδομάδες από την ημέρα που ψήθηκε. Η διαφορά είναι χαοτική και εμφανής ακόμη και σε έναν αδαή αν καταναλώσει τον ένα μετά τον άλλο.

«Στην Ελλάδα η κατανάλωση του καφέ είναι πολύ μεγάλη και τα στάνταρ μας πολύ ψηλά όσον αφορά την ποιότητα. Η κουλτούρα μας πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ διαφορετική απ’ ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης γιατί ο καφές είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Κι εμείς τυχαίνει να είμαστε λάτρεις του καλού καφέ, γι’ αυτό και αποτελούσε εξ’ αρχής προτεραιότητά μας στο Morning Sweetie». Για ένα μαγαζί, όμως, φαίνεται ότι αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. «Πρέπει να υπάρχει συνδυασμός τόσο του καλού καφέ όσο και της ατμόσφαιρας, του χώρου, του προσωπικού, του “καλημέρα” που θα σου πουν, του σημείου, του να έχεις κάτι καινούργιο να προτείνεις. Τα πρώτα χρόνια, στη Ζακύνθου, ήμασταν σε ένα στενό, σε ένα χώρο που είχε καθίσματα μόνο μέσα. Ο κόσμος εδώ δεν έμπαινε τυχαία, ερχόταν επειδή μας ήξερε. Αντίθετα, στη Φωκίωνος το σημείο είναι πολύ πιο προσβάσιμο, πολύς κόσμος θα μπει επειδή απλώς περνούσε απ’ έξω. Όλα μετράνε».

Το Morning Sweetie δεν έχει πια και πολλά στοιχήματα για να κερδίσει. Είπαμε, αποτελεί πλέον κομμάτι της ζωντανής ιστορίας εξέλιξης της Κυψέλης. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Βασίλης και η Ολίνα δεν εφησυχάζουν. «Το καλοκαίρι θέλουμε να έχουμε ένα νέο κατάλογο και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας γιατί κάθε χρονιά –ειδικά τα καλοκαίρια- η δουλειά ανεβαίνει. Έχουμε επικεντρωθεί στο πόστο της Φωκίωνος και στον κατάλογο που εξυπηρετεί. Και παράλληλα κάνουμε και κάποια εξωτερικά catering, ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πολύ και σκοπεύουμε να αναπτύξουμε σταδιακά. Βελτιώνουμε το παρόν και όταν θα έρθει η ώρα θα ανοιχτούμε και στα υπόλοιπα».

Είναι ωραίο να βλέπεις νέους ανθρώπους με ιδέες και ικανότητες να κάνουν πράξη αυτά που θέλουν και να βρίσκουν ανταπόκριση, να πετυχαίνουν, να αναπτύσσονται επιχειρηματικά. Είναι ακόμη ωραιότερο να ταυτίζεσαι σε ένα ή περισσότερα πράγματα με αυτά που σου δίνουν, να τα αγκαλιάζεις και να τα βάζεις μέσα στην καθημερινότητά σου. Όπως ο καφές, που τελικά, δεν είναι μόνο μια συνήθεια αλλά κάτι πολύ περισσότερο.