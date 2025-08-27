Μετά την κίνηση από την Keurig Dr Pepper (KDP) για την JDE Peet’s και την φημολογούμενη πώληση της Costa Coffee από την Coca-Cola, ο καφές μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των εμπορικών εξελίξεων σε μια σκηνή που μετρά συγκεκριμένους παίκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου πρωταγωνιστεί η Nestlé με μάρκες όπως οι Nespresso, Nescafé και Starbucks.

Στον αντίποδα, η ελληνική αγορά βρίθει όχι μόνο πολλών και διαφορετικής προέλευσης brands καφέ, αλλά και εγχώριων εταιρειών και roasters, τοπικών και πανελλαδικής κάλυψης αλυσίδων, αλλά και πολλών ανεξάρτητων καταστημάτων.

Η JDE Peet’s στα χέρια της KDP

Η αμερικανική εταιρεία πίσω από τα διεθνή brands Dr Pepper, 7Up, Keurig και Canada Dry ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του, αποκτώντας την ολλανδική εταιρεία καφέ JDE Peet’s, το Νο2 διεθνώς, προς 15,7 δισ. ευρώ. Το συγκεκριμένο deal ενώνει δύο κορυφαίες εταιρείες σε έναν κολοσσό με ετήσιο κύκλο εργασιών 23 δισ. ευρώ.

Η Jacobs Douwe Egberts (JDE) προέκυψε από την ολλανδική μάρκα Douwe Egberts, που ιδρύθηκε το 1753, και τη γερμανική μάρκα Jacobs, που ξεκίνησε το 1895. Μετά από αλλαγές στην ιδιοκτησία και αναδιοργάνωση υπό την Sara Lee Corp. και στη συνέχεια την D.E Master Blenders 1753 NV, η JDE ιδρύθηκε το 2014 μέσω συγχώνευσης με το τμήμα καφέ της Mondelez International, δημιουργώντας μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία καφέ και τσαγιού. Η εταιρεία συγχωνεύθηκε με την Peet’s Coffee το 2019 και έγινε η JDE Peet’s, που βρέθηκε στα χέρια της KDP.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, αναμένεται μέχρι τα τέλη του 2026, η νέα εταιρική οντότητα να χωριστεί σε δύο ανεξάρτητες εισηγμένες: η πρώτη θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στον καφέ και η δεύτερη θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των αναψυκτικών και των κρύων ποτών.

Η Costa Coffee και η Coca-Cola

Σε παρόμοια κίνηση είχε προχωρήσει και η Coca-Cola όταν το 2018 ανακοίνωσε την απόκτηση από την Whitbread της Costa Limited, της μητρικής της μεγαλύτερης αλυσίδας cafe στο Ην. Βασίλειο, Costa Coffee, και της δεύτερης μεγαλύτερης στον κόσμο μετά τα Starbucks. Η αξία της εξαγοράς είχε ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά καφέ, ανταγωνιζόμενη την Starbucks.

Μια διετία αργότερα, η μετάβαση αυτή έφτασε και στην ελληνική αγορά, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα brand καφέ είχε αποχωρήσει το 2012 όταν η εταιρεία «The Greek Coffee Company» με βασικό μέτοχο τον Άρη Βωβό, έκλεισε και το τελευταίο ομώνυμο cafe.

Η κίνηση αυτή εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους, με μια διεθνή μάρκα με διαφορετικά χαρμάνια στην κατηγορία του αλεσμένου espresso και με επιλογές σε κάψουλες –που άρχισε να αποσύρει στις αρχές του 2025-, ενώ σταδιακά έκανε και την είσοδό του στο HoReCa, μια αγορά στην οποία έστρεψε αποκλειστικά το ενδιαφέρον της.

Ομοίως κινήθηκε και η εταιρεία το 2023, όταν πραγματοποίησε την είσοδό του με το 30% στον premium ιταλικό espresso Caffè Vergnano, που μέχρι τότε είχε παρουσία στην εγχώρια αγορά από την εταιρεία TRK του Γιάννη Τρίκα.

Προ μηνός, ωστόσο, ο νυν διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola, James Quincey, δήλωσε στους επενδυτές ότι η Costa «δεν είχε αποδώσει τα αναμενόμενα» και «δεν βρισκόταν στο σημείο που θέλαμε από επενδυτικής άποψης».

Η παντοκρατορία της Nestlé

Έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της τη δύναμη του στιγμιαίου καφέ, Nescafé, ο πολυεθνικός κολοσσός προχώρησε μια κίνηση – ματ για την αγορά της καφεστίασης τον Μάιο του 2018, κλείνοντας συμφωνία με την Starbucks για τα μόνιμα δικαιώματα εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων και προϊόντων εστίασης της αμερικανικής εταιρείας παγκοσμίως, εκτός των καφετεριών της εταιρείας.

Αυτή η συναλλαγή παρέχει στη Nestlé μια ισχυρή πλατφόρμα για συνεχή ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική, με ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις καβουρδισμένου, αλεσμένου και μεριδοποιημένου καφέ υψηλής ποιότητας. Ως ολοκληρωμένος πάροχος λύσεων καφέ, η Nestlé έβαλε τότε στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη σε κανάλια εκτός σπιτιού, με τις δύο εταιρείες να εστιάζουν στις στρατηγικές «go-to-market».

Τα προηγούμενα χρόνια η Nestlé είχε αποκτήσει την Blue Bottle Coffee, την Chameleon Cold-Brew coffee, ενώ έχει επενδύσει στις πατέντες της Nespresso τόσο σε μηχανή όσο και σε κάψουλες.

Το γαλατικό χωριό

Με πολλές μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες εταιρείες καφέ -όπως η Kafea Terra Food & Drinks με τα σήματα illy, Dimello, Area 51, η ABEK με το Hausbrandt, η Beverage World με τη Lavazza- να δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, οι επιχειρηματικές κινήσεις εστιάζουν σε συμπράξεις, συνεργασίες και εξαγορές που δημιουργούν διαφορετικά σχήματα και καθιστούν την Ελλάδα ιδιαίτερη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Motor Oil που στα τέλη του Ιανουαρίου μέσω της θυγατρικής της Core Innovations απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο στην εταιρεία specialty καφέ Taresso Artisan Coffee Roasters, πετυχαίνοντας καθετοποίηση του coffee business και ενισχύοντας την τεχνογνωσία στο σύνολο της αλυσίδας αξίας του καφέ.

Την ίδια περίοδο, και ύστερα από έξι μήνες διαπραγματεύσεων με το fund QuattroR που κατέχει το 50% της Massimo Zanetti Beverage Group, μητρικής της Segafredo Zanetti, η Haskos Beverages και ο Παναγιώτης Χάσκος εξαγόρασε το ιταλικό espresso brand και υλοποίησε «μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην εγχώρια αγορά», όπως δήλωσε ο ίδιος στον ΟΤ. Ο όμιλος κατέχει τα εμπορικά σήματα Caffe’ Luigi, 7 grams Espresso, Mano del Caffe’, Μερακλής Ελληνικός Καφές, Kronber Filter Coffee και Oscar’s Family Tradition, και με την προσθήκη της Segafredo Zanetti, το χαρτοφυλάκιό της αποκτά ένα επιπλέον «Made in Italy» χαρακτηριστικό.

Στις αρχές του 2024, η αλυσίδα Il Toto του Βασίλη Θοδωρή έκανε το ντεμπούτο της στην οργανωμένη λιανική, μέσω συνεργασίας με τα My Market. Τα θετικά αποτελέσματα οδήγησαν στην διεύρυνση της συνεργασίας με 5 ακόμη σημεία My Market, εκτός από το πλάνο ανάπτυξης στο εσωτερικό.

Από το pop up cafe της Zara που πραγματοποιήθηκε κατά το ντεμπούτο στην ελληνική αγορά του flagship store των 5.000 τ.μ. στον εμβληματικό Πύργο του Πειραιά, τις επενδυτικές κινήσεις από την Coffee Island με μονάδα καφέ στην Αίγυπτο και σημεία εντός κι εκτός Ελλάδας, μέχρι το Νέο Δελχί, από το «βλέμμα» της Mikel στην ινδική αγορά, μέχρι τις κινήσεις στη Ρουμανία της Coffee Berry του Χάρη Γρυπάρη και το νέο μοντέλο χρηματοδότησης, την ανάπτυξη της Coffee Lab του Στέλιου Ρουμελιώτη, και τα specialty Cultivos, η ανάπτυξη αλυσίδων έρχεται συνήθως μαζί με την προώθηση αντίστοιχων own coffee brands.

Η Ελλάδα αγαπάει τον καφέ

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα που διεξήγαγε η Kάπα Research για λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, στην οποία περιγράφεται το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή, περισσότεροι από 8 στους 10 (ποσοστό 84%) πίνουν καφέ σε καθημερινή βάση. Μάλιστα, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως ακόμα και όσοι δεν πίνουν οι ίδιοι καφέ, έχουν στο σπίτι τους, ανεβάζοντας το ποσοστό των καταναλωτών οι οποίοι αγοράζουν καφέ στο εντυπωσιακό 95%.

Έρευνα της ICAP CRIF, έδειξε πως ο espresso είναι ο πιο δημοφιλής καφές στην Ελλάδα με 16.700 τόνους να πωλούνται το 2023, έναντι 13.450 τόνων που ήταν η κατανάλωση του ελληνικού, 5.150 του στιγμιαίου, 3.500 τόνων του φίλτρου και 1.650 τόνων που αφορά στις κάψουλες.

Για το 2024, η πρόβλεψη κάνει λόγο για ελαφρά αύξηση σε όλες τις παραπάνω υποκατηγορίες, με 17.100 τόνους για τον εσπρέσο, 13.500 τόνους για τον ελληνικό, 5.200 τόνους για τον στιγμιαίο και 1.730 για τις κάψουλες.

Πηγή: ot.gr