Η Τζόρνταν Μπλερ οδηγούσε όταν συνειδητοποίησε ότι είχε επιλέξει το λάθος podcast να ακούσει.

«Σήμερα, μεταφερόμαστε στα ’70s για να μιλήσουμε για τους Chippendales. Όχι για αυτούς τους τύπους. Αλλά για αυτουυυύς(!) τους τύπους των οποίων το όνομα παραδόξως προέρχεται από …αυτόν εδώ τον τύπο» είπε ο Χάρβι Γκιγιέν, ο παρουσιαστής του «Killer Stories», στην εισαγωγή του επεισοδίου.

«Ποιος;» «Τι;» θυμάται να σκέφτεται η Μπλερ. Τότε θυμήθηκε: το «Killer Stories» είχε ξεκινήσει να διατίθεται και σε βίντεο.

«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν θα εξηγούσε σε ποιους αναφερόταν εκείνη τη στιγμή, εκνευρίστηκα ελαφρώς», είπε η Μπλερ, μία 35χρονη από το Αϊντάχο. «Έπρεπε να βρω κάτι άλλο να ακούσω».

Ο κίνδυνος να χαθεί και πάλι ο ρομαντισμός του ραδιοφώνου

Η βιομηχανία των podcast έχει υιοθετήσει τα βίντεο σε τέτοιο βαθμό, που οι εκπομπές μόνο με ήχο αρχίζουν να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Το YouTube είναι πλέον η μεγαλύτερη πλατφόρμα podcasting στις ΗΠΑ. Το Spotify και το Apple Podcasts έχουν δώσει τη δυνατότητα για βίντεο στα feeds τους. Ακόμα και το Netflix προσθέτει δεκάδες επιτυχημένα podcasts στον κατάλογο της streaming πλατφόρμας του.

Αυτή η μετάβαση προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τους πιστούς ακροατές. Ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα βίντεο κάνουν τα podcasts πιο ελκυστικά και πιο εύκολη την ανεύρεσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλοι νιώθουν ότι το αγαπημένο τους μέσο τούς παραγκωνίζει, καθώς υπηρετεί ένα άλλο κοινό. Φοβούνται ότι τα βίντεο μπορεί —για άλλη μια φορά— να «εξοντώσουν» το άστρο του ραδιοφώνου.

«Είναι σχεδόν σαν κάποιος να λέει ένα “εσωτερικό αστείο” μπροστά σου και εσύ να μην το καταλαβαίνεις και να νιώθεις ότι είσαι στην απ’ έξω», είπε η Έριν Μόλναρ, περιγράφοντας την εμπειρία της ακούγοντας ορισμένα podcasts.

Προβληματίστηκε δε ιδιαιτέρως όταν η αγαπημένη της εκπομπή, το «Armchair Expert», άρχισε να βιντεοσκοπεί συνεντεύξεις. Η κίνηση αυτή εξέπληξε πολλούς ακροατές, καθώς συνέβη λίγους μόλις μήνες αφότου ο συνοικοδεσπότης, Νταξ Σέπαρντ, είχε εκφραστεί αρνητικά στην ιδέα, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε την οικειότητα του φορμάτ και θα έκανε τους καλεσμένους να νιώθουν υπερβολικά εκτεθειμένοι και αθα τους απέτρεπε από το να «ανοίξουν την καρδία τους» στον αέρα.

Η Μόλναρ, μια 37χρονη στέλεχος marketing από το Μίσιγκαν, θεωρεί ότι οι παρουσιαστές έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσουν την ευαλωτότητα της εκπομπής ανέπαφη. Ωστόσο, εκνευρίζεται κάθε φορά που δεν επεξηγούν τις οπτικές αναφορές, όπως συνέβη με μια ανταλλαγή δώρων σε ένα εορταστικό επεισόδιο του 2024.

«Ξεχνάτε πως εδώ κάνουμε podcast»

Μερικές φορές πιστεύω ότι ξεχνάτε πως αυτό εδώ είναι ένα podcast», είπε στους παρουσιαστές η Κρίστεν Μπελ —σύζυγος του Σέπαρντ και καλεσμένη τότε σε ένα επεισόδιο. Στο οποίο η συμπαρουσιάστρια, Μόνικα Πάντμαν ανταπάντησε: «Αν δεν κάνουμε καλή δουλειά στην περιγραφή των αντικειμένων, τότε μάλλον θα έπρεπε απλώς να το δείτε στο YouTube». (Η Μόλναρ ακολούθησε αυτή τη συμβουλή).

Ο Σέπαρντ δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό. Ο Γκιγιέν, ο οποίος ξεκίνησε την παρουσίαση του «Killer Stories» τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι η εύρεση της σωστής ισορροπίας με το οπτικό υλικό παραμένει μια διαδικασία υπό εξέλιξη. «Νομίζω ότι μαθαίνουμε στην πορεία», είπε. «Και ακούμε τους θαυμαστές μας».

Πολλοί ακροατές δηλώνουν ότι λατρεύουν τα podcast επειδή γεμίζουν τις «ενδιάμεσες» στιγμές της ζωής, όπως όταν κάνουν γυμναστική, όταν οδηγούν ή κάνουν τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Το να πρέπει να καθίσεις και να τα παρακολουθήσεις σε βίντεο, κάπως ακυρώνει το σκοπό ύπαρξής τους.

Η Μπέτι Τάις, η οποία ακούει περίπου επτά ώρες podcasts την ημέρα ενώ κάνει διαγνωστικά τεστ σε εργαστήριο νοσοκομείου στο Κολοράντο, αναγκάστηκε να αναδιαμορφώσει τη λίστα της για να αποκλείσει εκπομπές που έχουν γίνει υπερβολικά οπτικές.

Η 51χρονη εξακολουθεί να ακούει τακτικά ορισμένα podcasts που έχουν κάνει μια στροφή προς τα βίντεο, συμπεριλαμβανομένης της κωμικής εκπομπής παραφυσικών φαινομένων «Let’s Get Haunted», η οποία, όπως λέει, κάνει καλή δουλειά στο να κρατά τους ακροατές ενήμερους για όσα συμβαίνουν.

Η Άλι Τέρι δήλωσε ότι η ίδια και η συμπαρουσιάστριά της στο «Let’s Get Haunted», Νατ Στρον, συνήθιζαν να παραπέμπουν τους ακροατές σε μια σελίδα στο Instagram με εικόνες των αντικειμένων που συζητούσαν στο podcast. Ωστόσο, αφού άκουσε τα σχόλια τυφλών ακροατών, συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό ήταν να περιγράφει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια.

Η Τέρι εξήγησε ότι άρχισαν να βιντεοσκοπούν το «Let’s Get Haunted» πριν από περίπου έναν χρόνο, μόνο και μόνο για να δημιουργούν σύντομα κλιπ που θα το προωθούσαν στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες. Όμως, το περασμένο καλοκαίρι, σκέφτηκαν πως μια και έμπαιναν στον κόπο να στήσουν μια εκπομπή με εικόνα, ας τη δημοσίευαν κιόλας ολόκληρη. Έκτοτε, το κοινό τους πολλαπλασιάστηκε.

Αν δεν τα εξηγούμε καλά, μπορείτε να ανατρέξετε στο YouTube

Ο Κάιλ Σίλι, ένας 50χρονος από τη Μινεσότα, δήλωσε ότι ξεκίνησε να ακούει διαδικτυακές ηχητικές εκπομπές «πριν από τη δημιουργία των iPods -και της λέξης “podcast”». Η άνοδος του YouTube στον χώρο του podcasting ήταν δώρο εξ ουρανού, είπε ο ίδιος, καθώς ανακάλυψε εκπομπές για τις οποίες δεν γνώριζε.

Η Κέιτι Γούντελ, μια 44χρονη συντάκτρια από τη Νεμπράσκα, σημείωσε ότι η παρακολούθηση των podcasts μερικές φορές βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων. Ανέφερε ότι οι ακροατές του «Handsome», ενός κωμικού podcast, συχνά καταφεύγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συζητήσουν για κάποια ένταση που ενδεχομένως να αντιλήφθηκαν ανάμεσα στην κωμικό Τιγκ Νοτάρο και τους συμπαρουσιαστές της.

«Η Τιγκ Νοτάρο είναι γνωστή για την πολύ “στεγνή” προσωπικότητά της και μπορεί να πει πράγματα που, σχεδόν εσκεμμένα, ακούγονται λίγο κακεντρεχή», είπε η Γούντελ. «Αν όμως τη δεις σε βίντεο, είναι συνήθως χαρωπή και τα λέει με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της».

Η ίδια η Νοτάρο δήλωσε σε συνέντευξή της πως «είναι αρκετά ασφαλές να υποθέσει κανείς ότι σε ένα κωμικό podcast, γίνονται πολλά πράγματα στα αστεία».

Η Νοτάρο προτρέπει συχνά τους ακροατές να παρακολουθήσουν την εκπομπή στο YouTube, κάτι που, όπως εξήγησε, αποτελεί ένα «περιπαικτικό σκούντημα» προς το κοινό και ένα διαρκές αστείο μεταξύ των παρουσιαστών.

«Θα έλεγα “πηγαίνετε στο YouTube”, αλλά φαντάζομαι ότι εκνευρίζω τον κόσμο λέγοντάς το», είπε η Νοτάρο κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου στα τέλη Μαρτίου, λίγες μέρες αφότου η συνοικοδέσποινα Φόρτσουν Φάιμστερ την πείραξε για την υπερβολική χρήση της φράσης. «Εντάξει, εσείς θα χάσετε».