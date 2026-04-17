Σε πλήρη ομολογία για την αγορά και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών προχώρησε ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος κάθισε πρώτος στο εδώλιο του ανακριτή για την τραγωδία στην Κεφαλονιά.

Ο κατηγορούμενος – ενας εκ των τριών- περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις μοιραίες ώρες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, προσπαθώντας παράλληλα να αποποιηθεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Η διπλή δόση κοκαΐνης και οι σπασμοί

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ ο 26χρονος παραδέχθηκε στην κατάθεσή του ότι ήταν εκείνος που προμηθεύτηκε τις ουσίες και μετέβη στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο Αργοστόλι.

«Κάναμε δύο φορές χρήση. Μία στην αρχή, μετά έφυγα, πήρα κι άλλη κοκαΐνη και επέστρεψα», είπε.

Η κατάσταση εκτροχιάστηκε μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα, όταν η κοπέλα, μετά τη δεύτερη δόση, άρχισε να καταρρέει.

«Ξάπλωσε στο κρεβάτι και άρχισε να κάνει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση», υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

«Μου δάγκωνε τα δάχτυλα για να μην της γυρίσει η γλώσσα»

Περιγράφοντας τις απεγνωσμένες –όπως τις χαρακτήρισε– προσπάθειές του να την κρατήσει στη ζωή, ο πρώην αθλητής ισχυρίστηκε ότι ήρθε σε σωματική επαφή με το θύμα στην προσπάθειά του να την βοηθήσει.

«Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Έχω δαγκώματα στα δάχτυλά μου», ανέφερε, ζητώντας μάλιστα ιατροδικαστική εξέταση για να αποδειχθούν τα σημάδια στα χέρια του.

Η μεταφορά στην πλατεία και το ΕΚΑΒ

Ο 26χρονος υποστήριξε πως ειδοποίησε έναν 22χρονο φίλο του που βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο και μαζί αποφάσισαν να βγάλουν την κοπέλα από το κτίριο.

Παρά την κατηγορία για ανθρωποκτονία διά παραλείψεως, ο ίδιος επιμένει πως κάλεσε τις πρώτες βοήθειες έγκαιρα.

«Κατέβασα στα χέρια μου τη Μυρτώ. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και τη σκέπασα με το παλτό της μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απολογείται ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 26χρονου, τη σκυτάλη πήρε ο 23χρονος φίλος της 19χρονης, ο οποίος ήταν το πρόσωπο που τη συνόδευσε στο δωμάτιο τα μεσάνυχτα της μοιραίας Δευτέρας.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις αντιφάσεις μεταξύ των καταθέσεων, προκειμένου να διαλευκανθεί αν η καθυστέρηση στην κλήση βοήθειας ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την απώλεια της ζωής της άτυχης κοπέλας.