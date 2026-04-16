Η τραγική υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη τη χώρα, καθώς τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αναπάντητα και η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για μια ιστορία που ξεκίνησε σαν μια συνηθισμένη έξοδος ενός νεαρού κοριτσιού, αλλά εξελίχθηκε σε μια τραγωδία που έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και έντονο προβληματισμό.

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση μίλησε η αδελφή της 19χρονης Μυρτώς στο Live News, απευθύνοντας δημόσια έκκληση για σεβασμό στη μνήμη της. Παράλληλα, εξέφρασε την αγανάκτησή της για τα σχόλια που στοχοποιούν το θύμα.

«Σας παρακαλώ πάρα πολύ… να δείξετε λίγο σεβασμό. Χάθηκε ένας άνθρωπος, μια ψυχή 19 χρονών. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε, το τι και πώς, για να υπάρξει ένα λεπτό αξία ύπαρξης της ζωής σας. Το πρόβλημά σας είναι τι φορούσε; Αν είχε νύχια ή χείλια; Αυτό είναι το πρόβλημα ή ότι ένα παιδί πέθανε;», τονίζει με συγκίνηση.

Σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συνέντευξης, απευθύνεται ευθέως σε όσους σχολιάζουν αρνητικά: «Πρέπει να ντρέπεστε… Καθόμαστε και δίνουμε αξία σε ανθρώπους που η ψυχή τους υπάρχει μόνο για να βγάζουν λάσπη. Σας παρακαλώ… σεβαστείτε τι τραβάμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να μην περάσει ποτέ αυτό που περνάει η οικογένειά μου».

Παράλληλα, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησαν και οι γονείς της 19χρονης. Η μητέρα της περιέγραψε μέσα σε κατάσταση βαθιάς οδύνης τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία και έθεσε καίρια ερωτήματα για τις ευθύνες.

«Θέλω να μου εξηγήσουνε πώς έγινε με το παιδί μου, γιατί μου το πετάξανε και τι της δώσανε. Και εννοείται να τιμωρηθούν. Να γλιτώσουν κι άλλα παιδιά» λέει. «Μου είπε θα βγω με τον… Της λέω, “να βγεις παιδάκι μου”. Δύο η ώρα της έστειλα μήνυμα: “Μυρτούλα μου, σ’ αγαπάω πάρα πολύ. Πρόσεχε ζωή μου”. Μου λέει “μαμά κι εγώ σ’ αγαπάω”», προσθέτει. Η ίδια επιμένει ότι υπήρχε δυνατότητα να σωθεί η 19χρονη: «Θα ζούσε το παιδάκι μου τώρα. Ας έπαιρναν ένα τηλέφωνο. Ας τ’ αφήνανε στο δρόμο…».

«Βλέπω το παιδί μου την ώρα που ετοιμάστηκε να φύγει όπως κάθε μέρα», λέει ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς.

Γύρω στις 23:00 το βράδυ ο σύντροφός της την αφήνει στο σημείο όπου η Μυρτώ έχει κανονίσει να συναντηθεί με τον 23χρονο φίλο της ο οποίος είχε ανέβει για λίγες μέρες στην Κεφαλονιά από την Αθήνα που έμενε μόνιμα.

«Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα», έχει πει ο σύντροφός της.

«Τις κοπέλες τις έβλεπε σαν εργαλείο»

Μάλιστα, πρώην κοπέλα του 26χρονου επιβεβαιώνει μιλώντας στο Live News την παραβατική συμπεριφορά του 26χρονου.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Γενικά είχε παραβατική συμπεριφορά και τον χαρακτήριζε μία προχειρότητα σε όλους τους τομείς. Τις κοπέλες τις έβλεπε σαν εργαλείο, δίχως κανένα συναίσθημα. Δούλευε νύχτα, τα περισσότερα μαγαζιά τον γνώριζαν και τον έπαιρναν είτε για πόρτα είτε για μπράβο, λόγω της σωματοδομής του. Δεν τον ενδιέφερε τίποτα και κανείς, ούτε η φήμη που είχε στην Κεφαλονιά εκείνος και η παρέα του. Ξύλο, κόντρες και πολλά ακόμη. Πριν από ένα χρόνο ένα βράδυ που ήμασταν μαζί, είχε πιει πολύ. Ενώ κινούμασταν με το αυτοκίνητο τράκαρε πάνω σε ένα άλλο σταθμευμένο όχημα, δεν κατέβηκε καν να δει τι ζημιά είχε προκαλέσει και σηκώθηκε και έφυγε».

Τι συνέβη μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου;

Η έρευνα έχει εστιάσει από την πρώτη στιγμή και στα όσα έγιναν μέσα στο δωμάτιο. Οι συλληφθέντες υποστηρίζουν πως η αδικοχαμένη Μυρτώ ζήτησε να κάνει χρήση κοκαΐνης, κάτι που δεν μπορούν να δεχτούν με τίποτα οι δικοί της άνθρωποι.

«Η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά: ‘’θέλω να πιώ’’, εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη», κατέθεσε ο 23χρονος κατηγορούμενος και φίλος της.

Η αδικοχαμένη Μυρτώ, όπως επαναλαμβάνουν οι γονείς και ο σύντροφός της, πρόσεχε την υγεία της, απολάμβανε τη ζωή και δεν είχε εκφράσει ποτέ την επιθυμία να κάνει χρήση ναρκωτικών.

«Τον πλήρωσε η Μυρτώ»

Η Μυρτώ τη νύχτα των γεγονότων είχε πάνω της μόλις 8,5 ευρώ. Οι τρεις συλληφθέντες όμως υποστηρίζουν πως όχι μόνο τους ζήτησε να κάνουν ναρκωτικά, αλλά πως τα πλήρωσε η ίδια.

«Ο 26χρονος ήρθε στο διαμέρισμα, μετά από περίπου δεκαπέντε λεπτά, αφότου τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα του έδωσε», πρόσθεσε στην κατάθεσή του ο 23χρονος.

Επαναλαμβάνουν μάλιστα πως και τη δεύτερη φορά που αγόρασαν ναρκωτικά, τα πλήρωσε όπως λένε η Μυρτώ. Πώς όμως μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο από τη στιγμή που δεν είχε χρήματα μαζί της;

«Ο 26χρονος έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία ζήταγε επίμονα η Μυρτώ».

Τι αποκάλυψε φίλη της 19χρονης

Ο 23χρονος κατηγορούμενος μπορεί να υποστηρίζει πως ήταν φίλος της 19χρονης, ωστόσο φίλη της Μυρτούς αποκαλύπτει στο Live News πως ο 23χρονος είχε γνωριστεί με την Μυρτώ διαδικτυακά και μάλιστα η 19χρονη στην αρχή τον είχε κοροϊδέψει με εκείνον να την απειλεί με τη ζωή της.

Όπως λέει, στη συνέχεια φαίνεται πως ο 23χρονος επικοινώνησε ξανά μαζί της μέσω άλλου προφίλ όπου της συστήθηκε. Σύμφωνα με την μαρτυρία της φίλης της, η Μυρτώ ήξερε ποιος είναι ο 23χρονος ωστόσο πίστευε πως εκείνος δεν ήξερε πως αυτή ήταν που τον είχε κοροϊδέψει.

«Θέλω να βγει η αλήθεια. Η Μυρτώ μου δεν γυρνάει. Αυτό το μόνο ήθελα σε αυτή τη ζωή, να μην πάθει κάτι η Μυρτώ. Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Το βλέπετε νομίζω ε; (Η Μυρτώ) Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει ‘’θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’’. Αυτό της είχε πει. Πιο παλιά, πριν κάποιους μήνες και μετά ξανασυναντήθηκαν.

«Αλλά δεν ήταν από το από το προφίλ της η Μυρτώ. Ήταν από άλλο προφίλ και της είχε πει ‘’θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’’. Από κλήση το είχε πει αυτό το πράγμα. Και μετά από κάποιο μήνα, δύο τρεις μήνες γνωρίστηκαν μέσω ΟΜΕ, με αυτό το παιδί (τον 23χρονο), από αυτά που γνωρίζεις άτομα, μιλάς live. Μιλάγανε ένα μήνα διαδικτυακά. Ήρθε αυτός για διακοπές το Πάσχα και της έκανε ό,τι της έκανε. Εγώ θεωρώ ότι είναι η εκδίκηση ή παγίδα. Την είχα ρωτήσει μάλιστα ‘’Ρε Μυρτώ μου, δεν έχει καταλάβει τη φωνή σου; Δεν την έχει καταλάβει;’’. Μου λέει ‘’όχι μωρέ, δεν έχει καταλάβει τίποτα’’».

Τι ανέφερε στην απολογία του ο 23χρονος

Η 19χρονη συνάντησε τον 23χρονο γύρω στις 23:30 σε μία πλατεία.

«Γύρω στις 23:30 πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία. Είπαμε να αράξουμε σε ένα AirBnB να μιλήσουμε και να κάνουμε TikTok, να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα».

Δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η Μυρτώ καλεί από το κινητό της τον ιδιοκτήτη ενός AirBnB και κλείνει το δωμάτιο.

«Επικοινώνησε μαζί μου μία γυναίκα νεαρής ηλικίας και με ρώτησε αν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο για να διαμείνει το βράδυ. Η πληρωμή έγινε μέσω IRIS και όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων η πληρωμή έγινε από την 19χρονη Μυρτώ». Μετά από 15 λεπτά, η 19χρονη και ο 23χρονος έφτασαν στο δωμάτιο του καταλύματος, όπου τους συνόδευσε η μητέρα του ιδιοκτήτη.

«Τους ανέβασα επάνω και με ρώτησαν αν έχει καλή ηχομόνωση».

Ο 23χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως λίγη ώρα μετά έστειλε στον 26χρονο αρσιβαρίστα και του ζήτησε να φέρει ναρκωτικές ουσίες στο δωμάτιο όπου έμεναν.

Το ρολόι έδειχνε 02:21 όταν μπήκε για πρώτη φορά ο 26χρονος στο AirBnB. Κάθισε συνολικά 30 λεπτά και αποχώρησε στις 02:52 για να φέρει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 23χρονου, και άλλα ναρκωτικά.

Στο μεταξύ, η Μυρτώ απάντησε για τελευταία φορά στο μήνυμα της μητέρας της: «Μου έστειλε την καρδούλα», αναφέρει η μητέρα της.

Στις 03:11 η κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφει τον 26χρονο να ξαναμπαίνει στο ξενοδοχείο. Αυτήν τη φορά η παραμονή του στο δωμάτιο θα κρατήσει 45 λεπτά, ενώ στις 03:27 καταγράφεται και η άφιξη του τρίτου συλληφθέντα, του 22χρονου αλβανικής καταγωγής.

«Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος τον οποίον κάλεσε ο 26χρονος και έκατσε μαζί μας. Εκεί κάναμε χρήση κοκαΐνης εγώ, η 19χρονη και ο 26χρονος. Της είπα να σταματήσει γιατί την έβλεπα να έχει πάθει λίγο παράνοια. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Εγώ νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος», είπε ο 23χρονος.

Κάποια στιγμή, άγνωστο πόσος χρόνος μεσολάβησε, οι τρεις κατηγορούμενοι αποφασίζουν να καλέσουν το ΕΚΑΒ για να παραλάβει το ημιλιπόθυμο κορίτσι από ένα σημείο που εκείνοι θα την πήγαιναν.

«Πράγματι κάλεσα με το κινητό μου το ΕΚΑΒ και μίλησε ο 26χρονος, χωρίς να θυμάμαι τι τους είπε ακριβώς. Αυτοί τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στον δρόμο», λέει ο 23χρονος.

Ο ρόλος του 22χρονου – Ήταν μαζί τους στο δωμάτιο;

Ποινικό παρελθόν, σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει έχει και ο 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία. Κατηγορήθηκε 2 φορές για κλοπή, 3 φορές για σωματική βλάβη, άλλες 3 για παραβίαση του ΚΟΚ, μια φορά για φθορά ξένης περιουσίας και μια φορά για κατοχή ναρκωτικών.

Ο 22χρονος υποστήριξε πως δεν βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο με την Μυρτώ, με μια σειρά από πλάνα και περιγραφές να τον διαψεύδουν.

«Σε κάποια φάση ήρθε ο 22χρονος κι έκατσε μαζί μας. Μας είπε ότι ήταν σε άλλο διαμέρισμα με κοπέλα, χωρίς να μας πει άλλες λεπτομέρειες», κατέθεσε ο φίλος της 19χρονης.

Η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου λέει όμως πως τα υπόλοιπα δωμάτια ήταν άδεια την επίμαχη νύχτα.

Ένα άλλο κρίσιμο σημείο, έχει να κάνει με τα όσα είπαν ο 26χρονος και ο 22χρονος, όταν έφτασε το ασθενοφόρο στην πλατεία του Αργοστολίου.

«Μαζί επίσης βρίσκονταν και δύο άτομα νεαρής ηλικίας, οι οποίοι επίσης ανέφεραν ότι την κοπέλα την είχαν βρει προ ολίγου εντός του οδοστρώματος και ότι επίσης τη συγκεκριμένη κοπέλα δεν τη γνώριζαν», δήλωσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Στις 04:31 γίνεται η κλήση στο ΕΚΑΒ και κάμερα κλειστού κυκλώματος δείχνει να βγαίνουν ο 22χρονος και ο 26χρονος, με τον τελευταίο να κουβαλά στα χέρια του την Μυρτώ σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο τρίτος της παρέας μένει πίσω στο δωμάτιο.

Έπειτα, αποχωρεί το ΕΚΑΒ με την 19χρονη και ο 26χρονος επιστρέφει στο ενοικιαζόμενο κατάλυμα όπου από κοινού με τον 23χρονο τακτοποίησαν τον χώρο απομακρύνοντας αντικείμενα και καθαρίζοντας επιμελώς τους προκειμένου να μην εντοπιστούν αποτυπώματα και βιολογικό υλικό.

Στις 04:46 ο 26χρονος αποχωρεί από το δωμάτιο και στις 05:14 φεύγει και ο 23χρονος ο οποίος για 45 ολόκληρα λεπτά καθάριζε τον χώρο. Είναι ο ίδιος που πήρε το κινητό από την τσάντα της Μυρτούς και το άφησε στις 06:30 σε μία καφετέρια. Στις 07:00 το πρωί ο 23χρονος στέλνει μήνυμα σε μία φίλη της 19χρονης στο Instagram.

«Το κινητό της Μυρτούς είναι στην καφετέρια. Αν μπορείς πες σε κάποιον αν πάει να το πάρει».

«Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ. Όταν ήρθε όμως, με τον τρόπο που μιλούσε, ήθελε να δείξει κάτι, ότι είναι οκ, αλλά φαινόταν ταραγμένος», αναφέρει από την πλευρά του μάρτυρας.

Δεν ενημέρωσε ποτέ τη φίλη, ούτε τους γονείς της Μυρτούς ότι το κορίτσι κινδυνεύει, πως λιποθύμησε στα χέρια του και πως με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο.

«Αυτό το παιδάκι, ο μπαμπάς μου θα το πάει με το νυφικό να παντρευτεί τον χάρο, και αντί να κοιτάμε αυτό, κοιτάμε τι και πώς… Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το βίντεο», αναφέρει η ετεροθαλής αδερφή της 19χρονης.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το 19χρονο κορίτσι «έσβησε» τα ξημερώματα.