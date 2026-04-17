Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγούνται σήμερα, Παρασκευή, οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, αναμένεται να αναπτύξουν την υπερασπιστική τους γραμμή την ίδια ώρα που η τοπική κοινωνία προετοιμάζεται για το τελευταίο «αντίο» στην άτυχη κοπέλα, η κηδεία της οποίας θα τελεστεί το μεσημέρι στο Αργοστόλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των απολογιών τους, οι συλληφθέντες αναμένεται να ισχυριστούν ότι η 19χρονη προέβη στην αγορά και τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών με δική της πρωτοβουλία, επιρρίπτοντας στην ίδια την ευθύνη για την κρίσιμη κατάσταση της υγείας της. Ωστόσο, η προανάκριση αναδεικνύει σοβαρές αντιφάσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, κυρίως όσον αφορά τις ενέργειές τους μετά την κατάρρευση της κοπέλας.

Ενώ ο 23χρονος φέρεται να υποστηρίζει πως εκείνος επέμεινε για την κλήση του ΕΚΑΒ παρά τις αντιρρήσεις των υπολοίπων, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 26 και 22 ετών, αντικρούουν τους ισχυρισμούς του, δηλώνοντας πως εκείνοι μετέφεραν την κοπέλα και παρέμειναν στο σημείο μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ περιπλέκουν την υπόθεση, καθώς επισημαίνεται ότι οι νεαροί απέκρυψαν αρχικά την ταυτότητα του θύματος αλλά και το γεγονός ότι είχε προηγηθεί χρήση ουσιών.

Οι κηλίδες αίματος στο δωμάτιο και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών

Στο επίκεντρο των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται πλέον τα ευρήματα από την αυτοψία στο δωμάτιο βραχυχρόνιας μίσθωσης όπου διέμενε η 19χρονη με τον φίλο της. Οι αρχές εντόπισαν τέσσερις κηλίδες αίματος σε πετσέτες, κλινοσκεπάσματα και στον τοίχο του μπάνιου, οι οποίες έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων για ταυτοποίηση DNA.

Καθοριστικής σημασίας για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών του θανάτου θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 19χρονη υπέστη την μοιραία καρδιακή ανακοπή.