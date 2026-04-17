Στήριξη από την Ενωση των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων παρέχεται στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που δέχεται επικρίσεις με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποστολή 11 δικογραφιών στη Βουλή για άρση ασυλίας βουλευτών και πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ενωση των Εντεταλμένων, όπως λέγονται, Εισαγγελέων που υπηρετούν στα εθνικά κλιμάκια χωρών που μετέχουν στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με ανακοίνωση τους επισημαίνουν, πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πολιτικά ουδέτερη και υποστηρίζει τον σεβασμό στη δημοκρατία και την ισότητα, στηρίζοντας σθεναρά το κράτος δικαίου και την δικαστική ανεξαρτησία του εν λόγω θεσμού.

Ειδικότερα, η Ενωση «εκφράζει την πλήρη στήριξη της στους έλληνες συναδέλφους που αποτελούν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μέρος του ενιαίου γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός και οι ενέργειές της καθοδηγούνται αποκλειστικά από τον νόμο, ενώ στην ανακοίνωση προστίθενται και τα εξής:

«Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να διεξάγει αμερόληπτα έρευνες σχετικά με εγκλήματα που επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την προστασία της θεμελιώδους αρχής του κράτους δικαίου, οι ενέργειές τους δεν μπορούν να υπόκεινται σε αδικαιολόγητες πιέσεις και ούτε ζητούν, ούτε λαμβάνουν οδηγίες από άτομο εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Και καταλήγουν επισημαίνοντας ότι «στεκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων συναδέλφων μας που υπερασπίζονται το κράτος δικαίου προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη».