Στην εκταφή των λειψάνων μιας 23χρονης μεσίτριας, που ενδέχεται να ήταν θύμα του Ντομινίκ Πελικό, προχώρησαν σήμερα οι γαλλικές αρχές, προκειμένου να ερευνήσουν ξανά την υπόθεση.

Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας στην πολύκροτη δίκη του πρώην συζύγου της και των δεκάδων ανδρών που στρατολογούσε εκείνος για να την βιάσουν εν αγνοία της, αφού προηγουμένως την νάρκωνε.

Ο Πελικό καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024 σε κάθειρξη 20 ετών για τα εγκλήματα που διέπραξε στο σπίτι της οικογένειας στο Μαζάν από το 2011 μέχρι το 2020.

Δολοφονήθηκε το 1991

Η εκταφή της νεαρής γυναίκας, που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991, είχε ζητηθεί από τη δικηγόρο του Πελικό, την Μπεατρίς Ζαβαρό, αφού ο πελάτης της θεωρήθηκε ύποπτος για αυτήν την υπόθεση. Αρχικά το αίτημα απορρίφθηκε, όμως τον περασμένο Νοέμβριο το Εφετείο των Βερσαλλιών έδωσε το «πράσινο φως». Η εκταφή έγινε σήμερα, σε ένα κοιμητήριο στα νοτιοδυτικά προάστια του Παρισιού.

Η Ζαβαρό είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ελπίζει πως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας θα αθωώσουν τον πελάτη της.

«Ήταν αναμενόμενο, έγινε και τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα», είπε από την πλευρά της η Φλοράνς Ροτ, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Η 23χρονη μεσίτρια βιάστηκε και δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 1991, ενώ είχε πάει να δείξει ένα διαμέρισμα σε υποψήφιους πελάτες. Ο δράστης δεν βρέθηκε ποτέ, όμως άρχισαν να εγείρονται υποψίες σε βάρος του Ντομινίκ Πελικό αφού ο τελευταίος παραδέχτηκε εν μέρει την εμπλοκή του στην απόπειρα βιασμού μιας άλλης μεσίτριας, το 1999, επίσης στο Παρίσι. Οι δύο υποθέσεις παρουσίαζαν κάποιες ομοιότητες.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένονται σε μερικές εβδομάδες.