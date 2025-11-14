Το Εφετείο της Βερσαλίας ενέκρινε την εκταφή της σορού της Σοφί Ναρν, μιας 23χρονης κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991 στο Παρίσι. Στόχος των ερευνών είναι να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί η πιθανή ευθύνη του Ντομινίκ Πελικό σύμφωνα με το AFP.

Έτσι, τάχθηκε στο πλευρό της Μπεατρίς Ζαβαρό, της δικηγόρου του άνδρα με το παρατσούκλι «ο δράκος του Mazan», ο οποίος είχε οργανώσει μια σειρά βιασμών από άγνωστους δράστες κατά της πρώην συζύγου του Ζιζέλ στο Μαζάν (Βοκλούζ) για μια δεκαετία, και του οποίου η αρχική αίτηση είχε απορριφθεί τον Απρίλιο. «Είναι μια μικρή νομική νίκη, επειδή αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή», δήλωσε η Μπεατρίς Ζαβαρό.

«Ο στόχος είναι να βρούμε κάτι (σε αυτό το πτώμα, σημείωση του συντάκτη) που να μπορεί να ταυτοποιήσει τον δράστη, όπως για παράδειγμα να δούμε αν ένα ίχνος μπορεί να ανήκει στον Ντομινίκ Πελικό ή όχι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 72χρονος πελάτης της «επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι ένας από τους τρόπους για να αποκλειστεί η συμμετοχή του, η ευθύνη του».

Μια «αδιευκρίνιστη υπόθεση» που χρονολογείται πάνω από 30 χρόνια

«Το ανακριτικό τμήμα του Εφετείου των Βερσαλλιών εξέδωσε πράγματι απόφαση στις 7 Νοεμβρίου σχετικά με τη διαδικασία για τον βιασμό και τη δολοφονία της Σόφι Ναρν (…) Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την εκταφή», ανέφερε η εισαγγελία.

Πρόκειται για μία από τις δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις στις οποίες ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε οριστικά στα τέλη του 2024 από το περιφερειακό δικαστήριο του Βοκλούζ σε 20 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση των «βιασμών του Μαζάν», είναι επίσης ύποπτος και κατηγορούμενος.

Τον Δεκέμβριο του 1991, η Σόφι Ναρν βιάστηκε και δολοφονήθηκε ενώ έδειχνε ένα διαμέρισμα στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Το σώμα της, βαριά κακοποιημένο και ημίγυμνο, ανακαλύφθηκε αργότερα από τον διευθυντή του γραφείου της.

Ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ποτέ, αλλά πρόσφατα προέκυψαν αμφιβολίες, αφού ο Ντομινίκ Πελικό παραδέχτηκε εν μέρει τη συμμετοχή του στην απόπειρα βιασμού μιας άλλης κτηματομεσίτριας στο Seine-et-Marne το 1999, αφού ταυτοποιήθηκε από το DNA του.

Οι δύο γυναίκες είχαν γδυθεί με τον ίδιο τρόπο και στον τόπο του εγκλήματος της Σόφι Ναρν είχε ανιχνευθεί έντονη μυρωδιά αιθέρα, μιας ουσίας που είχε χρησιμοποιηθεί για να επιτεθεί στην άλλη μεσίτρια ακινήτων το 1999.

Όπως και η Μπεατρίς Ζαβαρό, η Σόφι Ναρν μπορεί να ήταν θύμα του Φρανσουά Βερόβ, γνωστού ως «ο Πουκμάκ», ενός κατά συρροή δολοφόνου και βιαστή που καταζητείται από τη δεκαετία του 1980 και έχει πεθάνει από τότε.