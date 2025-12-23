Σάλος έχει ξεσπάσει στην Βρετανία, καθώς η χώρα ζει την δική της εκδοχή της υπόθεσης Πελικό, μετά την αποκάλυψη ότι 49χρονος άνδρας νάρκωνε και βίαζε την σύζυγό του μαζί με άλλους άνδρες επί 13 ολόκληρα χρόνια.

Ενώπιον του δικαστηρίου με βαριές κατηγορίες οι δράστες

Ο βασικός κατηγορούμενος, 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, που είναι πρώην δημοτικός σύμβουλος και στέλεχος σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, είναι αντιμέτωπος με συνολικά 56 κατηγορίες για βαριά σεξουαλικά εγκλήματα κατά της πρώην συζύγου του, της 48χρονης Τζόαν Γιανγκ. Ο βασικός ύποπτος κατηγορείται για κατά συρροή βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις, χορήγηση ουσιών με στόχο να αναισθητοποιήσει το θύμα του και την υποταγή του, ηδονοβλεψία και κατοχή, παράνομου και ακραίου πορνογραφικού υλικού. Μεταξύ άλλων κατηγορείται και για παιδική πορνογραφία,

Σύμφωνα με την εισαγγελία ο ίδιος μαζί με πέντε άλλους άνδρες κακοποιούσαν σεξουαλικά και κατ’ επανάληψη την Τζόαν. Πρόκειται για τους: Νόρμαν Μακσόνι (47 ετών), Ντιν Χάμιλτον (46 ετών), Κόνορ Σάντερσον Ντόιλ (31 ετών), Ρίτσαρντ Γουίλκινς (61 ετών) και Μοχάμεντ Χασάν (37 ετών). Οι πέντε άνδρες κατηγορούνται ανάλογα για βιασμό, σεξουαλική επίθεση, διείσδυση άνευ συναίνεσης και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Οι φερόμενοι ως θύτες αναμενόταν να οδηγηθούν ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Σουίντον.

Η Τζόαν ακολουθεί τον δρόμο της Ζιζέλ

Σημειώνεται ότι όπως και η Ζιζέλ Πελικό, η Τζόαν, παραιτήθηκε από το δικαίωμα της στην ανωνυμία, ενώ δέχεται την απαραίτητη φροντίδα και στήριξη για να αντιμετωπίσει τα βαθιά τραύματα με τα οποία αναγκάστηκε να ζει εξαιτίας των πράξεων άλλων.

Η υπόθεση παραπέμπει έντονα στο έγκλημα που συγκλόνισε τη Γαλλία με θύμα τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία επί μία δεκαετία βιαζόταν μέσα στο ίδιο της το σπίτι από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε μέσω διαδικτύου ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, αφού πρώτα τη νάρκωνε. Η Ζιζέλ Πελικό μετατράπηκε σε διεθνές σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας και της «χημικής υποταγής», επιλέγοντας να δώσει τη μάχη δημόσια, αρνούμενη τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών και δηλώνοντας ότι στόχος της ήταν «η ντροπή να αλλάξει πλευρά».