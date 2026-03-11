Ολοκληρώνεται σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η συζήτηση σχετικά με τις Συμβάσεις Μίσθωσης για την παραχώρηση Δικαιωμάτων για Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και HELLENiQ Energy.

Η τελική συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

Κλείνοντας τον κύκλο των τριών συνεδριάσεων της Επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου συνόψισε τα 10+1 βασικά σημεία για το τι επιτυγχάνει η χώρα μας με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων Συμβάσεων:

Ειδικότερα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε τι πετυχαίνουμε με τις Συμβάσεις:

1. Διπλασιάζουμε τις θαλάσσιες περιοχές της Πατρίδας μας προς έρευνα και εκμετάλλευση.

2. Πολλαπλασιάζουμε, έτσι, τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων για τη χώρα μας, μέσα από υψηλού κόστους και τεχνολογίας έρευνες, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο.

3. Ωριμάζουμε την αγορά έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και δημιουργείται τεχνογνωσία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου (Chevron, ExxonMobil).

4. Προσελκύουμε στην πράξη το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

5. Βάζουμε τα θεμέλια για την ενεργειακή θωράκιση της Πατρίδας μας, εξερευνώντας όλους τους φυσικούς της πόρους, επενδύοντας σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.

6. Ενισχύουμε τη γεωστρατηγική ισχύ μας, καθιστώντας τη χώρα μας από αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο, σε δυνητικό παραγωγό φυσικού αερίου.

7. Αποδυναμώνουμε στην πράξη το παράνομο και ανυπόστατο «τουρκολιβυκό μνημόνιο» και ενισχύουμε την ελληνική θέση. Αγνοώντας δίκαια τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, η 2η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο, επενδύει εκατομμύρια νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

8. Εξασφαλίζουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη για το Κράτος που κυμαίνονται μεταξύ 38%-41% των κερδών, εφόσον τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.

9. Δημιουργούμε προϋποθέσεις ισχυρής ανάπτυξης, ποιοτικών θέσεων εργασίας, σημαντικών οικονομικών πόρων και αλλαγής επιπέδου.

10. Κληροδοτούμε μία σπουδαία παρακαταθήκη στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, με πλήρη τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων.

Τόνισε, δε, ότι: «εδραιώνουμε ένα πεδίο εθνικής συνέχειας και ενότητας, οικοδομώντας στη διαχρονική Εθνική προσπάθεια και σχεδιασμό, που κατέβαλαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για την ανάπτυξη αυτού του σπουδαίου ενεργειακού τομέα, τον οποίο η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε πράξη. Συνεχίζουμε με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα να ασκούμε την ισορροπημένη ενεργειακή μας πολιτική, προκειμένου να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα και ασφάλεια.