Τη συμμετοχή ταινίας ελληνοκύπριας σκηνοθέτριας, της Αλεξάνδρας Ματθαίου, στο φετινό φεστιβάλ των Καννών ανακοίνωσε το παράλληλο τμήμα του Δεκαπενθημέρου των Σκηνοθετών (Quinzaine de Cineastes). Πρόκειται για την μικρού μήκους ταινία «Free Eliza (Notes on an anatomical imperfection)» και θα προβληθεί μαζί με ακόμη οκτώ μικρού μήκους ταινίες στο εν λόγω τμήμα.

Αναλυτικότερα, οι μικρού μήκους ταινίες που επελέγησαν και θα προβληθούν στο ίδιο τμήμα, είναι οι:

«A la recherche de l’oiseau gris aux rayures vertes» (Αναζητώντας το Γκρι Πουλί με τις Πράσινες Ρίγες), ντοκιμαντέρ του Σαίντ Χαμίς Μπενλαμπί, «Daughters of the late colonel» (Κόρες του πεθαμένου συνταγματάρχη), κινούμενα σχέδια της Ελίζαμπεθ Χομπς, «Eri», κινούμενα σχέδια σε σκηνοθεσία Γιανού Χονάμι, «The joyless economy» (Η άχαρη οικονομία), ντοκιμαντέρ της Μάρτζορι Κόνραντ, «Madrugada» του Σεμπαστιάν Λόχο, «Νothing happens after your absence (Τίποτα δεν συμβαίνει μετά την απουσία σου) του Ιμπραίμ Ομάρ , «Oh boys» (Ω αγόρια) του Αντόνιο Ντονάτο και «Pithead» των Φάνες Βανσπάουφεν και Πολ Ντε Πλεκέρ.

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, η ταινία «Free Eliza (Notes on an anatomical imperfection)» είναι το πορτρέτο μιας νεαρής γυναίκας, η οποία, εξαιτίας μιας εξαιρετικά σπάνιας ανατομικής ανωμαλίας, δεν μπορεί να χαμογελάσει, γεγονός που της προκαλεί προβλήματα στο πολυτελές resort όπου εργάζεται. Η ταινία είναι μια παραγωγή της This Is The Girl Films, σε συμπαραγωγή με το υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Onassis Culture, τη Homemade Films και την La Cellule Productions.

Απόφοιτη του King’s College του Λονδίνου, στο οποίο ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές σπουδές της στα Νομικά και στη συνέχεια του University College London, με μεταπτυχιακό στον Κινηματογράφο, η σκηνοθέτης και σεναριογράφος Αλεξάνδρα Ματθαίου έχει γυρίσει αρκετές μικρού μήκους ταινίες, που έχουν προβληθεί διεθνώς.

Πρώτη ταινία της είναι η «Ανορακ», παραγωγή του 2015. Τρία χρόνια αργότερα γύρισε την ταινία Grief (A Place None of Us Know Until We Reach It) στην οποία πρωταγωνιστεί η Θέμις Μπαζάκα και το 2020 παρουσίασε την ταινία «Tragedies Come in the Hungry Hours».

Πιο γνωστή ταινία της είναι η «A Summer Place» (2021), συμπαραγωγή Κύπρου-Γαλλίας, η οποία έχει προβληθεί και διακριθεί σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ (ενδεικτικά τα AFI Fest, Tampere, Uppsala, Odense, Frameline και Palm Springs).

Το φετινό Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών θα ανοίξει με την ταινία «Butterfly jam» του Kαντεμίρ Μπαλάγκοβ και θα κλείσει με την ταινία animation «Vertiginous» του γάλλου σουρεαλιστή Κεντέν Ντιπιέ. Ανάμεσά τους θα προβληθούν 17 μεγάλου μήκους ταινίες, οι περισσότερες άγνωστων σκηνοθετών.

Τέλος, το πρώτο σενάριό της για μεγάλου μήκους παραγωγή, ονόματι «Shibboleth», απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Crossroads του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Το 79ο Φεστιβάλ των Καννών θα διεξαχθεί από τις 12 ως τις 23 Μαΐου.