Διάκριση για τον ελληνικό ανεξάρτητο κινηματογράφο αποτελεί η επιλογή της ταινίας «Angel Pardalos» της Angeliki Pardalidou στο διαγωνιστικό τμήμα «Forward Future» του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ του Πεκίνου, όπως ανακοίνωσε η παραγωγός εταιρεία Pardalidou Culture.

Η ταινία «γεννήθηκε» μέσα στην απομόνωση της πανδημίας και «μετατρέπει τη μοναξιά σε καλλιτεχνική έκρηξη» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση για την ταινία που γυρίστηκε στην Αθήνα, στη Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη και στην Ήπειρο.

Περί τίνος πρόκειται;

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και εν μέσω καραντίνας λόγω COVID, η Angel Pardalos, ολοκληρωτικά μόνη, με χιούμορ και τρυφερότητα δηλώνει: «Αφού κανείς δεν μου έγραψε ένα έργο, θα το κάνω εγώ. Είμαι η μούσα μου». Από εκείνη τη στιγμή, η φαντασία της απογειώνεται. Γράφει εικόνες και συναισθήματα, ξεχειλίζουν από μέσα της, όχι γραμμικά, αλλά σαν ένα ζωντανό μωσαϊκό από αναμνήσεις, όνειρα και φαντασιώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο θεατής παρακολουθεί τις σκέψεις της να ζωντανεύουν στην οθόνη: τη μια στιγμή βρίσκεται πάνω στη σκηνή, την επόμενη δίπλα στη θάλασσα, στο χιόνι, στο σπίτι της, σε ένα πάρκο, στην Καβάλα, στην Ήπειρο. Τραγουδάει, χορεύει, ζωγραφίζει, ονειρεύεται, γελάει, κλαίει. Κάθε σκηνή την επαναπροσδιορίζει, νέο περιβάλλον, νέο κοστούμι, νέα μορφή τέχνης, νέα διάθεση».

Από την μικρού μήκους στη μεγάλου

Η πορεία προς τη μεγάλου μήκους παραγωγή της Pardalidou προετοιμάστηκε μέσα από έργα όπως η μικρού μήκους ταινία «Το Μανιφέστο της Κάλτσας» και το music video «Be Like Angel Pardalos». Εδώ, συνδυάζοντας θέατρο, κινηματογράφο, VFX, AI, ψηφιακή τέχνη, ντοκιμαντέρ, animation, αισθητική social media, ποίηση και πρωτότυπη μουσική, η Pardalidou αποπειράθηκε «ένα καλειδοσκοπικό πορτρέτο αυθεντικότητας και δημιουργικότητας» όπως η ίδια αναφέρει. Επίσης, από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ταινίας είναι οι 197 εναλλαγές κοστουμιών, που ενισχύουν τη διαρκή μεταμόρφωση της κεντρικής ηρωίδας.

Η ταινία πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Πεκίνο και διαγωνίζεται στο τμήμα Forward Future, που διοργανώνεται από την Ακαδημια Κινηματογράφου του Πεκίνου και αποτελεί φυτώριο νέων δημιουργών, αναδεικνύοντας πρωτοποριακές κινηματογραφικές φωνές.