Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η επιστροφή των αδειούχων της Μεγάλης Εβδομάδας στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και τα λιμάνια της χώρας να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα, Τρίτη του Πάσχα.

Αν και ο κύριος όγκος των ταξιδιωτών επιστρέφει σήμερα, η ροή αναμένεται να κλιμακωθεί σταδιακά έως και το προσεχές Σαββατοκύριακο, πριν το πρώτο κουδούνι στα σχολεία τη Δευτέρα.

«Απόβαση» σε Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι σημαντικά αυξημένη, καθώς οι εκδρομείς επιστρέφουν από τα νησιά του Αιγαίου. Μόνο χθες, Δευτέρα του Πάσχα, επέστρεψαν 44.000 άτομα.

Σήμερα:

Πειραιάς: Αναμένεται ο κατάπλους 19 πλοίων από το Αιγαίο και 36 πλοίων από τον Αργοσαρωνικό.

Ραφήνα: Προγραμματίζονται 12 αφίξεις πλοίων.

Λαύριο: Αναμένονται 8 δρομολόγια από τις Κυκλάδες.

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή σε Ιονία και Εγνατία

Στη γέφυρα Ρίου – Αντιρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων, έκλεισε το πορθμείο. Μόνο χθες, πέρασαν από εκεί 39.000 οχήματα.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης. Οι εκδρομείς που επέλεξαν την Εγνατία Οδό, ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς οι ουρές των οχημάτων έφτασαν ακόμη και τα 10 χιλιόμετρα, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών.

Το χρονοδιάγραμμα της πλήρους επιστροφής

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η κίνηση θα παραμείνει σε ήπιους αλλά σταθερούς ρυθμούς, έως την Παρασκευή. Ωστόσο, η «τελευταία πράξη» της πασχαλινής εξόδου αναμένεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται ότι τα σχολεία ανοίγουν ξανά τη Δευτέρα, γεγονός που θα ωθήσει και τους τελευταίους εκδρομείς – κυρίως τις οικογένειες – να επιστρέψουν στη βάση τους μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Η Τροχαία παραμένει σε πλήρη επιφυλακή σε όλο το εθνικό δίκτυο, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη ατυχημάτων.