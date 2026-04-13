Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να είναι αυξημένη.

Ήδη έχουν αρχίσει και καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην Αθηνών – Κορίνθου. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Κορίνθου (Ισθμια) και φτάνει έως τα Μέγαρα, με το πρόβλημα να είναι ακόμα πιο μεγάλο στο ύψος της Κινέττας.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος του Αυλώνα μέχρι τη Μαλακάσα, ενώ παρατηρείται μικρή ανάσχεση στα διόδια των Αφιδνών.

Μικρές ουρές καταγράφονται επίσης στα διόδια της Ελευσίνας αλλά και στα διόδια Μαλγάρων όπου οι ουρές των αυτοκινήτων ξεπερνούν τα 2 χιλιόμετρα στο ρεύμα της επιστροφής προς Θεσσαλονίκη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.



«Έμφραγμα» και στην παλιά εθνική οδό

Κλειστό λόγω έργων τμήμα τεσσάρων χιλιομέτρων

Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται αυξημένη κίνηση, καθώς σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται σταδιακά η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού.

Πότε θα εκτονωθεί η κίνηση

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Από την Τροχαία εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ. Κύμα επιστροφής θα υπάρξει και την Τρίτη, καθώς πάνω από 660.000 οχήματα αναμένεται να επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 61.414 αυτοκίνητα (32.948 από την Αθηνών- Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών – Λαμίας). Επιπρόσθετα από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι 7.665 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική μέσω Αθηνών-Κορίνθου και 3.851 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.