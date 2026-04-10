Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαζική έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με τα στοιχεία να δείχνουν ότι πρόκειται για την μαζικότερη των τελευταίων ετών. Στα λιμάνια, τα ΚΤΕΛ και στα διόδια η κίνηση είναι πολύ αυξημένη και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή με την έξοδο να κορυφώνεται αύριο Μεγάλο Σάββατο.

Εκατοντάδες είναι τα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ Κηφισού με 400 δρομολόγια και σήμερα για όλους τους προορισμούς και για όλες τις πόλεις της χώρας.

Σήμερα Μεγάλη Παρασκευή αναμένεται να ταξιδέψουν περίπου 15.000 επιβάτες προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ειδικότερα για την Πάτρα, για την Αχαΐα γίνονται δρομολόγια κάθε μισή ώρα μέχρι και τις δέκα και μισή το βράδυ με 100% πληρότητα, ενώ αντίστοιχοι είναι οι αριθμοί και για την Πρέβεζα, την Ηγουμενίτσα αλλά και για την Καλαμάτα που θα υπάρξουν δρομολόγια μέχρι τις 9.30 το βράδυ και αυτά ανά 20 λεπτά και όλα με 100% πληρότητα.

Εντυπωσιακό πάντως είναι το γεγονός πως παρά το γεγονός πως σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει άνοδος στην κίνηση, στην Κέρκυρα, που έχει και τα ιδιαίτερα έθιμα της, η κίνηση θα είναι σχετικά χαμηλότερη σε σχέση με πέρσι, με τα δρομολόγια μειωμένα κατά 20%.

Σε ισχύ η κυκλοφορία φορτηγών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης έως και τις 6 το πρωί σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, περισσότερα από 70.000 οχήματα πέρασαν προς Κόρινθο από τα διόδια της Ελευσίνας, ενώ πάνω από 50.000 οχήματα κινήθηκαν προς Λαμία μέσω των διοδίων Αφιδνών.

Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός από νωρίς το πρωί σε όλο το εθνικό δίκτυο, καθώς η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο το Μεγάλο Σάββατο.

Έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων έως και τις 4 το απόγευμα σήμερα, έτσι ώστε να διεξαχθεί με περισσότερη ευκολία η κυκλοφορία των οχημάτων, με τις κατευθύνσεις φυσικά προς την περιφέρεια, με χιλιάδες οδηγούς να φεύγουν οδικώς από την πρωτεύουσα.