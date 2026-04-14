Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 42χρονος ο οποίος φέρεται πως σκότωσε έναν 64χρονο και τον πέταξε σε ρεματιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και για οπλοχρησία.

Ο δράστης, που σκότωσε τον 64χρονο με έναν τσιμεντόλιθο και τον πέταξε σε ρέμα, αρχικά αρνήθηκε ότι διέπραξε την ανθρωποκτονία. Στο στάδιο της προανάκρισης όμως ο 42χρονος φέρεται ότι παραδέχτηκε πως τον σκότωσε επειδή άκουσε μια φωνή που τον προέτρεψε να το κάνει. Ανέφερε ότι είναι άστεγος και ότι δεν γνώριζε τον 64χρονο, ενώ ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως σύμφωνα με το grtimes.gr.

Η σορός του 64χρονου, που ήταν πατέρας δύο ενήλικων παιδιών, εντοπίστηκε το πρωί της 11ης Απριλίου.