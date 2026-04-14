5 το πρωί: Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός Τραμπ – Τέλος στην εποχή Όρμπαν – Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης
Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τον θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν σηματοδοτεί μια νέα φάση πίεσης προς την Τεχεράνη, την ώρα που οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ κρατούν αποστάσεις. Με τη ναυσιπλοΐα σε μία από τις κρισιμότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη να τίθεται υπό αμφισβήτηση, ο κίνδυνος ευρύτερης αποσταθεροποίησης επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.
Σε ισχύ ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ
- Μπλόκο στα Στενά: Ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την προηγούμενη ανακοίνωση ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε σε αυτή την κίνηση έπειτα από την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν στο Πακιστάν.
- Σκληρό μήνυμα Τραμπ και καθολικός έλεγχος: Σε μήνυμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι «όποιο πλοίο του Ιράν πλησιάσει θα χτυπηθεί», υποστηρίζοντας πως το ναυτικό της Τεχεράνης έχει σχεδόν καταστραφεί, με 158 πλοία ήδη στον βυθό. Την ίδια ώρα, η CENTCOM θέτει σε ισχύ εκτεταμένο αποκλεισμό σε Κόλπο του Ομάν και Αραβική Θάλασσα, καλύπτοντας ουσιαστικά όλη την ιρανική ακτογραμμή, με εντολές για αναχαίτιση, εκτροπή και κατάσχεση πλοίων χωρίς άδεια, ενώ το Ιράν απαντά με απειλές για «σκληρή αντιμετώπιση» κάθε στρατιωτικής παρουσίας στα Στενά.
- Η στάση του ΝΑΤΟ: Παράλληλα, οι σύμμαχοι αρνούνται να στηρίξουν το σχέδιο του Τραμπ για τον αποκλεισμό των Στενών, επιλέγοντας παρέμβαση μόνο μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, στάση που εντείνει τις εντάσεις με την Ουάσιγκτον, ενώ διακυβεύεται η ροή περίπου του 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.
Διπλωματικό «τείχος» της Αθήνας στις προκλήσεις Φιντάν
- Οι δηλώσεις Φιντάν: Ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Ελλάδα και την Κύπρο για «εξαιρετικά επικίνδυνη πολιτική» λόγω της προσέγγισης με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας προκλητικά ότι ο στρατηγικός αυτός άξονας προκαλεί δυσπιστία και φέρνει τον πόλεμο στην περιοχή.
- «Δεν οφείλουμε εξηγήσεις»: Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε ηχηρά, τονίζοντας πως η Ελλάδα διαμορφώνει την πολιτική της με απόλυτη ανεξαρτησία βάσει των εθνικών της συμφερόντων, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας από την πλευρά της Άγκυρας. «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις, ούτε οφείλουμε εξηγήσεις σε κανέναν», διαμήνυσε η Αθήνα.
- Στρατηγικοί στόχοι: Η ελληνική διπλωματία ξεκαθάρισε πως η συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ αποτελεί πυλώνα σταθερότητας που δεν στρέφεται εναντίον τρίτων, αλλά στοχεύει στη θωράκιση της ασφάλειας σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αβεβαιότητας.
«Γολγοθάς» η επιστροφή εκδρομέων του Πάσχα
- Στο «κόκκινο» το οδικό δίκτυο: Με χαμηλές ταχύτητες και κατά διαστήματα ακινητοποίηση συνεχίστηκε χθες η επιστροφή των εκδρομέων, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να σημειόνωνται στο τμήμα από Ισθμια έως Μέγαρα (ιδιαίτερα στην Κινέτα), ενώ ουρές άνω των 2 χιλιομέτρων καταγράφηκαν και στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη.
- Μαζική επιστροφή: Κορυφώθηκε χθες η η κίνηση στις πύλες εισόδου της Αττικής, με συνολικά 48 προγραμματισμένες αφίξεις πλοίων στον Πειραιά και 23 σε Ραφήνα και Λαύριο, ενώ αντίστοιχα αυξημένη είναι η ροή των επιβατών στα ΚΤΕΛ Κηφισού.
- Ρεκόρ οχημάτων: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, πάνω από 72.000 αυτοκίνητα. Κύμα επιστροφής θα υπάρξει και σήμερα, Τρίτη, καθώς πάνω από 660.000 οχήματα αναμένεται να επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο.
Αλλαγή σελίδας στην Ουγγαρία
- Σαρωτική νίκη Μαγιάρ: Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza υπό τον Πέτερ Μαγιάρ εξασφάλισε υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, σύμφωνα με το αποτέλεσμα των εκλογών, ανοίγοντας τον δρόμο για ανατροπή βασικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που είχε εφαρμόσει ο Όρμπαν.
- Τέλος εποχής για τον Βίκτορ Όρμπαν: Ο επί 16 χρόνια πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, παραδέχθηκε την ήττα του, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «επώδυνο αλλά σαφές». Συνεχάρη τον αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ, σηματοδοτώντας μια ιστορική πολιτική αλλαγή στη χώρα.
- Το μήνυμα: Η ήττα του Όρμπαν προσφέρει ανακούφιση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς είχε έρθει σε σύγκρουση με την ΕΕ, ενώ αποτελεί πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, που τον είχε στηρίξει ανοιχτά. Η καμπάνια Μαγιάρ επικεντρώθηκε στη διαφθορά, την οικονομία και το σύστημα υγείας, ενώ ο ίδιος μίλησε για «απελευθέρωση» της Ουγγαρίας.
«Κοκτέιλ» ζέστης, αφρικανικής σκόνης και λασποβροχών
- Υψηλές θερμοκρασίες: Θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική ανεβάζουν το θερμόμετρο στους 21-22°C σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, η εβδομάδα θα κυλήσει με θερμοκρασίες σαφώς υψηλότερες για την εποχή, θυμίζοντας προχωρημένη άνοιξη, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.
- Κύμα αφρικανικής σκόνης: Η μεταφορά σκόνης θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα. Η συγκέντρωση των σωματιδίων θα είναι ιδιαίτερα αισθητή από σήμερα ενώ δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές, οι οποίες σε συνδυασμό με τη σκόνη θα εκδηλωθούν ως λασποβροχές. Τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, την Πέμπτη στην Κρήτη και πιθανόν την Παρασκευή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.
- Λασποβροχές και ισχυροί άνεμοι: Σήμερα, Τριτή, τoπικές βροχές αναμένονται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά. Τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ.
