Σεισμός μεγέθους 6,0 έπληξε τη κεντρική περιοχή των Φιλιππίνων τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος 56 χιλιομέτρων στις 8:09 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET). Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του δήμου Sulat και 75 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της πόλης Panalanoy, η οποία έχει πληθυσμό 189.000 κατοίκους.

Δεν υπάρχουν αρχικές αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές, και δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό.