Στη σύλληψη έντεκα ατόμων που μετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς το απόγευμα της Κυριακής (03/05), μέσα στις φυλακές της Νιγρίτας Σερρών, προχώρησε η αστυνομία.

Δύο οι φυσικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είναι και δύο κρατούμενοι (ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός) που φέρονται ως οι δολοφόνοι του 46χρονου Αλγερινού με παλαιστινιακή υπηκοότητα και του 43χρονου Ιρακινού.

Οι υπόλοιποι 9 συνελήφθησαν γιατί συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Ξεκαθάρισμα Λογαριασμών

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 16:00 εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε κρατούμενους.

Πώς έγινε το διπλό φονικό

Η φονική συμπλοκή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του «προαυλισμού» των κρατουμένων στον διάδρομο των φυλακών.

Τέσσερις έγκλειστοι βγήκαν από το κελί τους και έσπασαν τα λουκέτα από άλλα δύο κελιά.

Στη συνέχεια, όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα, πιθανότατα με μαχαίρια, σε κρατούμενους του πειθαρχικού κελιού.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν άμεσα για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση και πειθαρχικός έλεγχος

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Συμπληρωματικά έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.