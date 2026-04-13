Σε πλήρη εξέλιξη φαίνεται πως βρίσκεται η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ με περισσότερα από 15 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ να έχουν ήδη αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Όπως αναφέρει η WSJ, η επιχείρηση υποστηρίζεται από ένα αεροπλανοφόρο, πολλαπλά αντιτορπιλικά, ένα αποβατικό πλοίο και άλλες ναυτικές μονάδες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως επιβεβαιώνουν αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού και της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM). Τα πλοία αυτά διαθέτουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ελικοπτέρων για επιχειρήσεις επιβίβασης (boarding), ενώ ορισμένα μπορούν να κατευθύνουν εμπορικά πλοία σε συγκεκριμένες ζώνες και να τα κρατούν υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, οδηγία προς τους ναυτικούς από τον οργανισμό UK Maritime Trade Operations, που συνδέεται με το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό, επιβεβαιώνει ότι έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα για τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές στον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τμήματα της Αραβικής Θάλασσας.

«Οι αποκλεισμοί χρειάζονται χρόνο»

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία αναμένεται να επιχειρούν κυρίως εκτός των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο επιθέσεων από το Ιράν. Ο απόστρατος αντιναύαρχος του αμερικανικού Ναυτικού Κέβιν Ντόνεγκαν εκτιμά ότι η εφαρμογή του αποκλεισμού θα γίνει σταδιακά.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι να στηθεί μια τέτοια επιχείρηση και ήδη υπάρχουν αρκετές δυνάμεις επιβίβασης στην περιοχή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως από την πρώτη στιγμή, οι αποκλεισμοί χρειάζονται χρόνο για να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο».

Στα ύψη πετρέλαιο, αλουμίνιο

Ο εν λόγω αποκλεισμός προκαλεί σοβαρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία, η οποία ήδη δοκιμάζεται από εβδομάδες πολεμικών συγκρούσεων.

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας προς και από τα ιρανικά λιμάνια αναμένεται να μειώσει περαιτέρω την προσφορά πετρελαίου σε μια ήδη πιεσμένη αγορά, ενώ επηρεάζει και άλλες βασικές πρώτες ύλες που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο, ενώ το αλουμίνιο εκτινάχθηκε σε υψηλό τετραετίας, λόγω φόβων για παρατεταμένες ελλείψεις.

Το ενεργειακό σοκ έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητό στην Ασία, όπου εργοστάσια περιορίζουν την παραγωγή τους και πρατήρια καυσίμων προχωρούν σε δελτίο. Ελλείψεις καυσίμων καταγράφονται και σε αεροδρόμια, οδηγώντας αεροπορικές εταιρείες σε περικοπές πτήσεων.

Στην Ευρώπη, η κατάσταση επιβαρύνει περαιτέρω μια ήδη εύθραυστη οικονομική ανάπτυξη, ενώ για τα κράτη του Κόλπου οι συνέπειες εκτιμάται ότι θα είναι οι σοβαρότερες εδώ και δεκαετίες, με ισχυρές υφέσεις και πλήγμα στην εικόνα τους ως ασφαλών επενδυτικών και τουριστικών προορισμών.

Αν και οι ΗΠΑ, ως καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε ελλείψεις, οι αυξημένες τιμές καυσίμων επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι τιμές της ενέργειας ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές.