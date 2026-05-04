Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και επί χρόνια στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του, Τεντ Γκούντμαν, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Λίγο μετά τη δημοσίευση του Γκούντμαν, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα social media: «Ο υπέροχος Ρούντι Τζουλιάνι μας, ένας αληθινός πολεμιστής, και ο καλύτερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ, νοσηλεύεται και είναι σε κρίσιμη κατάσταση».

Στη συνέχεια, ο πρώην πρόεδρος εξήρε τις προσπάθειες του Τζουλιάνι να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020 για λογαριασμό του, προσθέτοντας ότι «αντιμετωπίστηκε τόσο άσχημα από τους παράφρονες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Ο Γκούντμαν δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζουλιάνι είχε τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα στα τέλη του περασμένου έτους.

Ποιος είναι ο Ρούντι Τζουλιάνι

Ο Τζουλιάνι έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «Δήμαρχος της Αμερικής» αφότου ηγήθηκε της Νέας Υόρκης κατά την περίοδο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020, ο Τζουλιάνι και άλλοι σύμβουλοι ταξίδεψαν σε όλη τη χώρα κατηγορώντας τον αντίπαλο του Τραμπ, τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ότι επιχείρησε να κλέψει τις εκλογές, προβάλλοντας ψευδείς ισχυρισμούς για τα αποτελέσματα. Αργότερα, δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει 148 εκατομμύρια δολάρια (108 εκατομμύρια λίρες) για δυσφήμηση σε δύο εκλογικούς υπαλλήλους, τους οποίους είχε κατηγορήσει για νοθεία.

«Ο δήμαρχος Τζουλιάνι είναι ένας μαχητής που έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στη ζωή του με ακλόνητη δύναμη, και παλεύει με το ίδιο επίπεδο δύναμης αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Γκούντμαν στην ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Ζητάμε να ενωθείτε μαζί μας σε προσευχές για τον Δήμαρχο της Αμερικής, Ρούντι Τζουλιάνι».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τζουλιάνι, ο οποίος κλείνει τα 82 του χρόνια αυτόν τον μήνα, επέβαινε σε ένα Ford Bronco όταν το όχημα χτυπήθηκε από πίσω στην πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ. Σύμφωνα με τον φρουρό ασφαλείας του, είχε υποστεί τότε κάταγμα θωρακικού σπονδύλου, πολλαπλά θλαστικά τραύματα και μώλωπες, καθώς και τραυματισμούς στο αριστερό του χέρι και στο κάτω μέρος του ποδιού του.