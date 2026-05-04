Στο διεθνές αθλητικό στερέωμα, η Ελλάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει μια δυσανάλογα μεγάλη παρουσία σε σχέση με το μέγεθός της στο άθλημα της κωπηλασίας. Με μια ιστορική διαδρομή που μετρά έξι ολυμπιακά μετάλλια από το 2004 και μια πρωτοφανή συγκομιδή 42 μεταλλίων μόνο το προηγούμενο έτος, η ελληνική κωπηλασία θεωρείται μια υπολογίσιμη παγκόσμια δύναμη. Ωστόσο, η διατήρηση αυτού του επιπέδου επιδόσεων απαιτεί πέρα από το ταλέντο και την αυταπάρνηση των αθλητών υποδομές που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πρωταθλητισμού.

Η πρόσφατη πρωτοβουλία για την πλήρη αποκατάσταση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στον Σχοινιά αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο της εθνικής αθλητικής στρατηγικής: τη σημασία των ιδιωτικών χορηγιών και επενδύσεων στην ανάδειξη αθλημάτων που, παρά τις επιτυχίες τους, συχνά μένουν εκτός του κεντρικού χρηματοδοτικού κάδρου. Η σύμπραξη μεταξύ θεσμικών φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου αποτελεί πλέον έναν σίγουρο δρόμο για τη διάσωση και τον εκσυγχρονισμό εθνικών κεφαλαίων που κινδύνευαν με απαξίωση.

Η ακτινογραφία μιας επένδυσης 1 εκατομμυρίου ευρώ

Το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, η εμβληματική εγκατάσταση που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 2004», βρέθηκε επί 21 χρόνια στο έλεος της φθοράς. Η έλλειψη συντήρησης είχε οδηγήσει σε λειτουργικά αδιέξοδα, δυσχεραίνοντας την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας, η οποία αναγκάζεται να περνά τον περισσότερο χρόνο του έτους στις εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη της Alpha Bank ως Χρυσού Χορηγού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Μεγάλου Χορηγού της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, αποτελεί μια ολιστική παρέμβαση προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το έργο δεν περιορίζεται στην αισθητική αναβάθμιση, αλλά εστιάζει σε δομικές παρεμβάσεις:

Υγρός Στίβος: Πλήρης καθαρισμός και αποκατάσταση της λειτουργικότητας, μαζί με την αντικατάσταση των πλωτών εγκαταστάσεων.

Κτηριακές Υποδομές: Τεχνικές παρεμβάσεις σε τέσσερα κτήρια για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων στεγανότητας.

Φιλοξενία Αθλητών: Αναβάθμιση των χώρων διαμονής και προετοιμασίας, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες για τις 300+ ημέρες προπόνησης ετησίως.

«Los Angeles 2028»

Η επένδυση αυτή δεν έχει μόνο αναδρομικό χαρακτήρα για τη διάσωση της ολυμπιακής κληρονομιάς μας, αλλά κυρίως μελλοντικό. Η πορεία των έργων παρουσιάστηκε κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, και τον Πρόεδρο της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλη Πολύμερο.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Βασίλης Ψάλτης έθεσε το ιδεολογικό και επιχειρηματικό πλαίσιο της κίνησης: «Στην Alpha Bank πιστεύουμε πως η πρόοδος χτίζεται με προσπάθεια και ομαδικότητα, αξίες που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους του αθλητισμού. Μέσα από τη στρατηγική μας συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Κωπηλατική Ομοσπονδία, υποστηρίζουμε την προετοιμασία των αθλητών μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Los Angeles. Ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση εθνικών υποδομών, όπως το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, το οποίο επαναφέρουμε σε πλήρως λειτουργική κατάσταση μετά από μία μακρά περίοδο εγκατάλειψης. Ο κοινός μας στόχος είναι ένας: να στηρίζουμε εκείνους που, με την προσπάθειά τους, μας κάνουν υπερήφανους. Γιατί η επιτυχία τους είναι πρόοδος για ολόκληρη τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο κ. Ισίδωρος Κούβελος εστίασε στην ανάγκη βελτίωσης της καθημερινότητας των αθλητών: «Είναι μια λαμπρή ημέρα γιατί ζωντανεύει το Εθνικό Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο και είναι ξανά λειτουργικό. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όσους συνετέλεσαν σε αυτή την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω θερμά την Alpha Bank, γιατί χωρίς την υποστήριξή της, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πραγματοποιήσει αυτό το έργο πνοής και θέλω να ευχηθώ και ελπίζω ότι οι Έλληνες κωπηλάτες θα έχουν πλέον ένα σωστό τόπο διαμονής. Γιατί εδώ ξέρετε μένουν 300 μέρες τον χρόνο και ήταν σε άθλιες συνθήκες. Τώρα που βελτιώθηκαν όλα, πιστεύω ότι οι αθλητές μας θα έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες».

Ο κ. Βασίλης Πολύμερος, αναφερόμενος στη διαχρονική εγκατάλειψη, σημείωσε: «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο. Στα 21 χρόνια που μεσολάβησαν από το 2004, όταν το Κωπηλατοδρόμιο έζησε την απόλυτη λάμψη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τίποτε δεν είχε γίνει. Ως Κωπηλατική Ομοσπονδία προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ζωντανό το Κέντρο. Σήμερα λοιπόν έρχεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μαζί με την Alpha Bank να δώσουν νέα πνοή στο Κωπηλατοδρόμιο ώστε να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για το άθλημα. Εξίσου σημαντικό για την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία είναι ότι ένας μεγάλος φορέας, μία μεγάλη τράπεζα, η Alpha Bank θα είναι υποστηρικτής μας για τα υπόλοιπα 3 χρόνια, μέχρι το 2028. Τους ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη χορηγία τους και πιστεύουμε ότι θα τους βγάλουμε ασπροπρόσωπους στο τέλος της τριετίας».

Η φωνή των Πρωταγωνιστών

Για τους αθλητές, η ποιότητα των εγκαταστάσεων μεταφράζεται άμεσα σε αγωνιστικά αποτελέσματα. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος υπογράμμισε: «Σήμερα είναι μία πολύ μεγάλη μέρα για την ελληνική κωπηλασία. Για εμάς, που τόσα χρόνια ψάχναμε κάποιον να πορευτούμε μαζί σε αυτή τη δύσκολη πορεία από την προπόνηση μέχρι και τους αγώνες, αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα. Η Alpha Bank βοηθάει να φτιαχτεί ξανά αυτό το στολίδι και πραγματικά η στήριξή της νομίζω ότι είναι κάτι σπουδαίο, ώστε να φέρουμε επιτυχίες για τη χώρα μας και για όλους τους Έλληνες».

Η Χάλκινη Ολυμπιονίκης Μηλένα Κοντού πρόσθεσε: «Είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε επιτέλους να ανακαινίζεται αυτός ο όμορφος χώρος. Ήταν όνειρο, ειδικά για εμάς τους κωπηλάτες, αυτό το τοπίο να γίνει ακόμα πιο όμορφο, το κτίριο πιο λειτουργικό και ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα των εργασιών, γεγονός που μας ωθεί να επικεντρωθούμε με μεγαλύτερη δύναμη στην προπόνησή μας».

Στο ίδιο πνεύμα, η Ζωή Φίτσιου ανέφερε: «Αυτή η συνεργασία της Ολυμπιακής Επιτροπής με την Alpha Bank για εμάς είναι σαν όνειρο. Είναι ένα πανέμορφο μέρος το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, και όχι τυχαία είναι προστατευόμενο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σήμερα το βλέπουμε να έχει αναγεννηθεί και σιγά σιγά οι εγκαταστάσεις να συμπληρώνουν το όμορφο αυτό τοπίο. Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για όλους μας».

Το αποτύπωμα της εθνικής προσπάθειας

Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία συνάντησης με την “ελίτ” της ελληνικής κωπηλασίας. Η ηγεσία της Alpha Bank συνομίλησε με τους πρωταγωνιστές των διεθνών στίβων, ανάμεσα στους οποίους ο Στέφανος Ντούσκος —χρυσός ολυμπιονίκης στο Τόκιο και πρόσφατος παγκόσμιος πρωταθλητής—, η ομάδα των χάλκινων ολυμπιονικών του Παρισιού (Παπακωνσταντίνου, Φίτσιου, Γκαϊδατζής, Κοντού), καθώς και η ανερχόμενη Ευαγγελία Αναστασιάδου. Κεντρικό σημείο αναφοράς ήταν η ανταλλαγή απόψεων με τον “αρχιτέκτονα” των επιτυχιών, Τζιάνι Ποστιλιόνε, ο οποίος έχει αναμορφώσει ριζικά το άθλημα στη χώρα μας.

Η περίπτωση του Σχοινιά αποτελεί case study για το πώς η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να καλύψει το κενό στη συντήρηση εθνικών υποδομών, μετατρέποντας μια απαξιωμένη περιουσία σε σύγχρονο κέντρο πρωταθλητισμού. Στον δρόμο προς το Los Angeles 2028, η ελληνική κωπηλασία φαίνεται πως έχει πλέον την έμπρακτη υποστήριξη που της αξίζει.