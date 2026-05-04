Κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν τη Δευτέρα το πρωί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Η νέα πρόταση που υπογράφουν 37 βουλευτές από τα δύο κόμματα στηρίζεται στη δικογραφία που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή και ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των δύο πρώην υπουργών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την δεύτερη πρόταση που κατατίθεται για το ίδιο θέμα, καθώς είχε προηγηθεί η αντίστοιχη πρωτοβουλία του ΠαΣοΚ.

Και οι δύο προτάσεις αναμένεται να συζητηθούν από κοινού στην Ολομέλεια.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Όχι» από Μαρινάκη

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην πρώτη ερώτηση που έλαβε σχετικά κατά την ενημέρωση των συντακτών, ο Πάυλος Μαρινάκης είπε ότι η κυβερνητική παράταξη θα απαντήσει αρνητικά στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή.