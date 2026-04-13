Σε ισχύ τίθεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, με τα πολεμικά πλοία της CENTCOM να λαμβάνουν τις θέσεις τους.

Ο αποκλεισμός τέθηκε σε εφαρμογή, σύμφωνα με την προθεσμία που είχε ορίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Από εδώ και στο εξής, πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές θα υπόκεινται στον στρατιωτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει τη διέλευση πλοίων που ταξιδεύουν μεταξύ μη ιρανικών λιμανιών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί στην πράξη ο αποκλεισμός.

Τραμπ: Οποιο πλοίο πλησιάσει θα χτυπηθεί

Σχετικά με τον αποκλεισμό, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το ναυτικό του Ιράν έχει «σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί». Όπως ανέφερε, «158 πλοία βρίσκονται πλέον στον βυθό της θάλασσας», σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν στοχεύσει έναν μικρό αριθμό ταχύπλοων σκαφών, καθώς όπως είπε «δεν θεωρήθηκαν σημαντική απειλή».

Ο Τραμπ απηύθυνε παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε από αυτά τα σκάφη πλησιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό «θα εξουδετερωθεί άμεσα», με μεθόδους αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιούνται κατά διακινητών ναρκωτικών στη θάλασσα, τις οποίες χαρακτήρισε «γρήγορες και σκληρές».

Στην ίδια ανάρτηση, υποστήριξε επίσης ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω θαλάσσης, αναφέροντας ότι «το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονταν στις ΗΠΑ από τη θάλασσα έχει πλέον σταματήσει».

Τα σημεία αποκλεισμού

Ο αμερικανικός στρατός θα επιβάλει αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ και θα ισχύει για την κυκλοφορία πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε σημείωμα προς τους ναυτικούς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ανέφερε το σημείωμα.

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

Στο σημείωμα, η CENTCOM αναφέρει επίσης ότι ο αποκλεισμός καλύπτει «ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή», συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ιρανικών λιμένων και των τερματικών σταθμών πετρελαίου.

Προσθέτει ότι θα επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές όπως τρόφιμα και ιατρικά εφόδια, υπό την επιφύλαξη επιθεώρησης.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δηλώνει ότι τα στρατιωτικά πλοία που προσεγγίζουν τα στενά θα «αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα».\