Σε κίνδυνο ζωής μπήκε επτάχρονος μαθητής όταν, απορροφημένος στο διάβασμά του, κατάπιε το ελατήριο γομολάστιχας που είχε αποσυναρμολογήσει και το οποίο του σφηνώθηκε στον δεξιό πνεύμονα.

Ο έντονος βήχας που ακολούθησε και τα ήπια αναπνευστικά προβλήματα οδήγησαν τους γονείς του ανηλίκου στο να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε πως το ελατήριο δεν ήταν στο στομάχι του παιδιού αλλά στον πνεύμονα.

Ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπουλος, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ αφαίρεσε το ελατήριο από τον πνεύμονα του 7χρονου παιδιού.

«Μου ανέφεραν», περιέγραψε ο κ. Αρτόπουλος, «πως ο μικρός μαθητής όταν διάβαζε κατάπιε ελατήριο από γόμα με μηχανισμό, την οποία το παιδί είχε αποσυναρμολογήσει, και την έβαλε στο στόμα του».

Μετά την είσοδό του στην εφημερία, ο ανήλικος μαθητής υπεβλήθη σε ακτινογραφία, ώστε να εντοπιστεί που έχει σφηνωθεί το ξένο αντικείμενο.

Η ακτινογραφία, προς έκπληξη όλων, έδειξε ότι το ελατήριο μήκους 12 χιλιοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών, αντί για το στομάχι είχε καταλήξει στους πνεύμονες και συγκεκριμένα στον κύριο βρόγχο του δεξιού πνεύμονα.

«Μετά απο άμεση κινητοποίηση το παιδί υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση διάρκειας 15 λεπτών με άκαμπτο βρογχοσκόπιο και το ελατήριο αφαιρέθηκε με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνέψει ο αεραγωγός» προσθέτει ο κ. Αρτόπουλος στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο ανήλικος μαθητής μετά από λίγες ώρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του υγιής και ασφαλής

Αξίζει να αναφερθεί ότι καθημερινά μικρά παιδιά παίζοντας καταπίνουν διάφορα αντικείμενα (μεταλλικά, πλαστικά, ξύλινα, κ.λπ.) γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί, αν το αντικείμενο καταλήξει στους πνεύμονες αντί για το στομάχι, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού.

Ειδικότερα:

– Μετά την καταπόση-εισροφήση: Μπορεί να υπάρξει έντονος πνιγμονώδης βήχας που διαρκεί λίγα λεπτά και μετά σταματά.

– Η «βουβή» περίοδος: Οι γονείς μπορεί να πιστέψουν ότι το παιδί «κατάπιε» το αντικείμενο και θα πάει στο στομάχι (το οποίο είναι λιγότερο επικίνδυνο). Όμως, αν το αντικείμενο έχει πάει στον πνεύμονα, η ηρεμία είναι προσωρινή.

– Επιπλοκές: Μέσα σε λίγες ώρες ή μέρες, το αντικείμενο – ελατήριο θα προκαλέσει χημική ή βακτηριακή πνευμονία, πυρετό και δύσπνοια.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Αν υποψιάζεστε ότι το παιδί εισρόφησε κάτι, αναζητήστε τα εξής:

– Συριγμός (Wheezing): Ένας ήχος σαν «σφύριγμα» που ακούγεται μόνο από τη μία πλευρά του θώρακα.

– Μονομερής μείωση αναπνοής: Αν βάλετε το αυτί σας στην πλάτη του παιδιού, ο ήχος της αναπνοής στη δεξιά πλευρά μπορεί να ακούγεται πιο «ασθενικός» σε σχέση με την αριστερή.

– Επίμονος ξηρός βήχας: Που δεν υποχωρεί με τα κλασικά σιρόπια.

Η ιατρική διαδικασία για μικρό παιδί

– Ακτινογραφία: Είναι το πρώτο βήμα για να εντοπιστεί που εχει καταλήξει το αντικείμενο.

– Νηστεία: Μόλις επιβεβαιωθεί ότι το αντικείμενο εχει καταλήξει στους πνεύμονες – εισρόφηση, το παιδί πρέπει να παραμείνει απόλυτα νηστικό (ούτε νερό), καθώς η αφαίρεση απαιτεί γενική αναισθησία.

– Άκαμπτη βρογχοσκόπηση: Είναι η επέμβαση εκλογής. Ο γιατρός εισέρχεται με έναν μεταλλικό σωλήνα και ειδική κάμερα, εντοπίζει το αντικείμενο-ελατήριο και το αφαιρεί με λαβίδα. Στα μικρά παιδιά, η διαδικασία είναι συνήθως σύντομη και η ανάρρωση ταχεία αν δεν έχει προκληθεί τραυματισμός.