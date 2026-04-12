«Η χθεσινοβραδινή (νύχτα Μ. Σαββάτου) πτώση τμήματος της οροφής σε δύο σημεία σε θάλαμο ασθενών της Ψυχιατρικής κλινικής στο Θριάσιο νοσοκομείο – από την οποία μόνο από τύχη δεν τραυματίσθηκαν νοσηλευόμενοι ασθενείς- επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τις επανειλημμένες καταγγελίες του Σωματείου μας για το σοβαρότατο πρόβλημα στο κτίριο του νοσοκομείου», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

Συμπληρώνουν ότι «πτώσεις τμημάτων της οροφής είχαμε σε έξι διαφορετικούς χώρους στο Θριάσιο νοσοκομείο, το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση».

Σε άλλο σημείο της ίδιας ανακοίνωσης τονίζουν πως: «Ταυτόχρονα παραμένει η επικίνδυνη υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας όπου είναι καλυμμένες μόνο οι μισές οργανικές θέσεις τεχνικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Επιμένουμε στην ανάγκη άμεσης λήψης των αναγκαίων μέτρων για την επίλυση του κτιριακού προβλήματος στο Θριάσιο νοσοκομείο και για την ουσιαστική ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας με μονιμοποίηση των συμβασιούχων και κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό».