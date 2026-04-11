Το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές τους αγορές, με τα καταστήματα να λειτουργούν με ειδικό ωράριο. Η ημέρα χαρακτηρίζεται κάθε χρόνο από αυξημένη κίνηση στην αγορά, καθώς οι πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι.

Ωστόσο, οι ώρες λειτουργίας ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και την πολιτική κάθε επιχείρησης, γι’ αυτό οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται εγκαίρως για το ακριβές ωράριο των καταστημάτων που τους ενδιαφέρουν.

Ωράριο Μεγάλου Σαββάτου

Εμπορικά καταστήματα

Άνοιγμα: 09:00

Κλείσιμο: 15:00

Λειτουργούν μόνο το πρωί, με πιο σύντομο ωράριο από τις καθημερινές.

Σούπερ μάρκετ

Άνοιγμα: 08:00

Κλείσιμο: συνήθως 18:00 – 20:00 (ανάλογα την αλυσίδα)

Καλό είναι να πάτε νωρίς γιατί έχει πολύ κόσμο και τελειώνουν βασικά προϊόντα (αρνί, αυγά, τσουρέκια κ.λπ.)

Τι ισχύει για τις επόμενες ημέρες

Με την ολοκλήρωση της ημέρας, η αγορά κλείνει ενόψει της Κυριακής του Πάσχα, όπου τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, δίνοντας τον τόνο για την κορύφωση των εορτασμών.

Κυριακή του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την Τρίτη του Πάσχα (14 Απριλίου) τα καταστήματα ανοίγουν ξανά με κανονικό ωράριο.

Τα εμπορικά καταστήματα ανοίγουν νωρίς το πρωί και παραμένουν σε λειτουργία έως τις απογευματινές ώρες, ενώ τα σούπερ μάρκετ συνήθως ακολουθούν αντίστοιχο, αλλά ελαφρώς πιο διευρυμένο ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κοινό.