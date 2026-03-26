Το ωράριο των καταστημάτων ενόψει το Πάσχα έκαναν γνωστό με ανακοινώσεις τους ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και ο αντίστοιχος της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ

το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.