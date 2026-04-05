Τα ψώνια τους για το Πάσχα θα μπορούν να κάνουν σήμερα Κυριακή των Βαΐων (5/4) οι καταναλωτές, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 16:00.

Η αγορά εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία για τις πασχαλινές προμήθειες, με την κίνηση να αναμένεται αυξημένη τις επόμενες ημέρες. Το ωράριο, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή των Βαΐων, 5.4.2026, 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 6.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 7.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 8.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026, 9.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 21.4.2025, ΑΡΓΙΑ

