Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και με τις δέουσες τιμές, η Ελλάδα υποδέχθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση μεταφοράς στέφθηκε με επιτυχία, φέρνοντας το μήνυμα της Ανάστασης στην καρδιά της Αθήνας, λίγο μετά τις 19:30.

Η λαμπρή υποδοχή στο αεροδρόμιο

Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, μεταφέροντας την ελληνική αποστολή, υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο, τροχοδρόμησε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου είχε στηθεί μια σεμνή, αλλά επιβλητική τελετή. Το Άγιο Φως υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων απέδωσε τιμές αρχηγού κράτους.

Η φιλαρμονική μπάντα Μαρκοπούλου παιάνισε τον Εθνικό Ύμνο, ενώ στην υποδοχή έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι προσκόπων και παραδοσιακοί σύλλογοι, όπως ο Σύλλογος Ποντίων Λαυρίου και Μικρασιατών Ραφήνας, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην τελετή.

«Το Άγιο Φως της πίστης μας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, νικάει πάντα τα σκοτάδια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Μια αποστολή με υψηλό βαθμό δυσκολίας

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στις αντιξοότητες του φετινού εγχειρήματος λόγω της πολεμικής σύρραξης στην περιοχή:

Περιορισμένη αποστολή: Για λόγους ασφαλείας, μόνο τρία άτομα συμμετείχαν στην ελληνική αντιπροσωπεία.

Διπλωματικός μαραθώνιος: Ο σχεδιασμός έγινε υπό απαιτητικές συνθήκες από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Μήνυμα ειρήνης: Ο κ. Λοβέρδος τόνισε πως η μεταφορά του Φωτός αποτελεί πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας και μήνυμα συμφιλίωσης για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Το ταξίδι προς την επικράτεια: 18 πτήσεις σε όλη τη χώρα

Αμέσως μετά την άφιξή του, το Άγιο Φως μεταφέρθηκε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα. Από εκεί, ξεκινά ένας αγώνας δρόμου, ώστε το Ανέσπερο Φως να φτάσει εγκαίρως σε κάθε ενορία.

Συνολικά 18 ειδικές πτήσεις (AEGEAN, Olympic Air και Sky Express) έχουν επιστρατευτεί για να μεταφέρουν το Άγιο Φως σε αεροδρόμια της επαρχίας και των νησιών, διασφαλίζοντας ότι το «Δεύτε λάβετε Φως» θα ακουστεί από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, το βράδυ της Ανάστασης.