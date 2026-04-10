Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Dolce & Gabbana ο Στέφανο Γκαμπάνα, ο οποίος φέρεται να εξετάζει επιλογές για το μερίδιό του στην ιταλική εταιρεία μόδας ενόψει των διαπραγματεύσεων με τους τραπεζικούς δανειστές της.

Ο 63χρονοσ Γκαμπάνα, ο οποίος ίδρυσε τον οίκο μόδας με τον τότε σύντροφό του Ντομένικο Ντόλτσε, παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με ιταλικό εταιρικό έγγραφο. Ο Αλφόνσο Ντόλτσε, αδελφός του Ντομένικο και νυν διευθύνων σύμβουλος, ανέλαβε πρόεδρος τον Ιανουάριο.

Ο μεγιστάνας της μόδας εξετάζει εναλλακτικές επιλογές για το μερίδιό του, περίπου 40%, στην εταιρεία, η οποία εισέρχεται σε νέο γύρο συνομιλιών για το χρέος με τους πιστωτές, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η εταιρεία έχει πιεστεί από μια παρατεταμένη ύφεση στον τομέα των ειδών πολυτελείας, η οποία επιδεινώθηκε από την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι αποτυχίες έχουν επιβαρύνει τα κέρδη και έχουν δυσκολέψει την εκπλήρωση των όρων που διέπουν το χρέος της.

Οι δανειστές της Dolce & Gabbana επιδιώκουν τώρα μια ένεση έως και 150 εκατομμυρίων ευρώ 3 σε νέα κεφάλαια στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναχρηματοδότησης χρέους ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφεραν πηγές του Bloomberg. Η εταιρεία εξετάζει την πώληση ακίνητης περιουσίας και την ανανέωση αδειών για την άντληση των χρημάτων, ανέφεραν. Το Bloomberg News ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία συμβουλεύεται από την Rothschild.

Από τη χλιδή στα χρέη

Στο πλαίσιο των αλλαγών στη διοίκηση, η εταιρεία πρόκειται επίσης να διορίσει τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Gucci, Στέφανο Καντίνο, σε ανώτατο διοικητικό ρόλο, αναφέρει το Bloomberg.

Η εμβληματική εταιρεία μόδας ιδρύθηκε το 1985 και γρήγορα έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες μόδας στον κόσμο με την αισθητική της, εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο.

Αν και το ζευγάρι χώρισε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, παρέμειναν επιχειρηματικοί εταίροι, με τον 67χρονο Ντομένικο Ντόλτσε να κατέχει επίσης μερίδιο 40% μέσω μιας εταιρείας συμμετοχών. Το υπόλοιπο ανήκει στους Ντομένικο, Αλφόνσο και την αδερφή τους Ντοροτέα.

Αντιμέτωποι με την παγκόσμια πτώση της ζήτησης για είδη πολυτελείας, οι ιταλικοί οίκοι μόδας ανοίγονται όλο και περισσότερο σε συγχωνεύσεις και νέα κεφάλαια από επενδυτές. Μετά την παραβίαση των όρων χρέους από την Valentino, οι ιδιοκτήτες Kering και Mayhoola συμφώνησαν πέρυσι να παράσχουν 100 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο συμφωνίας με τράπεζες. Η Prada απέκτησε την Gianni Versace, ενώ ο Τζόρτζιο Αρμάνι όρισε στη διαθήκη του ότι οι κληρονόμοι του θα πουλήσουν ένα αρχικό 15% των μετοχών της εταιρείας εντός 18 μηνών.

Η Dolce & Gabbana προσπάθησε να διατηρήσει την ανεξαρτησία της επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στους τομείς της ομορφιάς, των ακινήτων και της φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τράπεζες πέρυσι, η εταιρεία αναχρηματοδότησε το χρέος της έως τον Φεβρουάριο του 2030 και συγκέντρωσε 150 εκατομμύρια ευρώ σε νέο δανεισμό για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της.

