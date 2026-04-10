Τραγωδία με θύμα μια 92χρονη γυναίκα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στην Πάτρα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα της οδού Παναχαϊκού. Σε αυτό βρίσκονται μια γυναίκα και οικιακή της βοηθός.

Η δεύτερη κατάφερε να βγει από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα. Αντίθετα, η ηλικιωμένη γυναίκα δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τις φλόγες και βρήκε τραγικό θάνατο.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η πυροσβεστική η οποία εκκένωσε την πολυκατοικία και προχώρησε σε τέσσερις απεγκλωβισμούς ατόμων. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

