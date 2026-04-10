Στην κατάσχεση 11 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 244.770 ευρώ, προχώρησαν από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής μετά από ελέγχους που διενήργησαν.

Πού έγιναν οι έλεγχοι

Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης έλεγξαν 2.498 επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά, από τους ελέγχους αυτούς, οι 943 αφορούσαν πωλητές σε κλειστές αγορές, λαϊκές και παζάρια, οι 323 παντοπωλεία, οπωροπωλεία και κρεοπωλεία, οι 302 καταστήματα εστίασης και οι 207 αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία.

Επίσης, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχουν προχωρήσει, μέχρι στιγμής, σε 2.236 ελέγχους σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Από αυτούς, οι 1.443 αφορούσαν στην εσωτερική αγορά, οι 760 σε εξαγωγές (τελωνεία, ψυκτικές αποθήκες κ.ο.κ.) και οι 33 σε λειτουργούντα σφαγεία εντός της Περιφέρειας Αττικής. Έγιναν 46 κατασχέσεις με συνολικό βάρος 11 τόνων ακατάλληλου κρέατος, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 146 συστάσεις συμμόρφωσης.

Βάσει των στατιστικών στοιχείων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι έλεγχοι στην αγορά αυξήθηκαν κατά 19% (1.212 το 2025) και στις εξαγωγές κατά 48% (512 το 2025), ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι κατασχεθείσες ποσότητες κρεάτων (3,8 τόνοι το 2025).

Ελέγχους διενήργησαν και οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

Από τους 1.012 ελέγχους, οι 404 αφορούσαν σε υπηρεσίες εστίασης, οι 267 σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι 136 σε κομμωτήρια και οι 121 σε καταστήματα τροφίμων. Παράλληλα διενεργήθηκαν και 948 έλεγχοι για εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Έλεγχοι και στα καύσιμα

Εκτός από τα καταστήματα τροφίμων και εστίασης, οι αρμόδιοι της Περιφέρειας έκαναν και ελέγχους ποιότητας καυσίμου σε 29 πρατήρια και 415 ζυγαριές. Σε αρκετά βρέθηκαν παρατυπίας με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος τομέα να έχει τη μερίδα του λέοντος στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.

Τα πρόστιμα

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε πρατήρια καυσίμων και ενέργειας ανέρχονται μέχρι στιγμής στο ποσόν των 64.300 ευρώ.

Σε σούπερ μάρκετ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 53.050 ευρώ, τα 39.520 σε αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία, 38.700 σε παντοπωλεία και είδη διατροφής και 30.700 σε καταστήματα εστίασης.

Οι έλεγχοι που διεξάγονται, αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

Να σημειωθεί ότι με εντολή του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, όλες οι αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου για τη συστηματική ενίσχυση των ελέγχων, την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη αποτροπή φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού.