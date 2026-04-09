Θυμίζει εποχές πανδημίας, που πολλά ράφια ήταν άδεια. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι αλεύρι ή χαρτιά τουαλέτας, που λείπουν, αλλά αυγά. Από αρχές Μαρτίου, παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις στα περισσότερα σούπερ-μάρκετ. Ακόμη και σε ημέρες, όπως Παρασκευή και Σάββατο, που τα καταστήματα τροφίμων φροντίζουν να έχουν περισσότερες ποσότητες, τα ράφια με αυγά είναι μισογεμάτα, τελευταία μάλιστα εντελώς άδεια, όπως σε πολλά καταστήματα της αλυσίδας Edeka, στο Βερολίνο. «Λόγω προβλημάτων στην προμήθεια, τα αυγά μας δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα ή δεν διατίθενται σε πλήρη ποσότητα», αναγράφονται σε πινακίδες στα ράφια.

Η αλυσίδα Kaufland προσπαθεί να καθησυχάσει τους πελάτες της. «Μπορεί να υπάρξουν προσωρινές καθυστερήσεις στην παράδοση ορισμένων προϊόντων, αλλά η καθημερινή τροφοδοσία διασφαλίζει ότι τα ράφια θα γεμίσουν ξανά, το συντομότερο δυνατό», ενημερώνονται οι πελάτες. Εκπρόσωπος της αλυσίδας Rewe αποκάλυψε την αιτία: «Η κατάσταση παραμένει δύσκολη για ολόκληρο τον κλάδο, λόγω της γρίπης των πτηνών και της νόσου Newcastle».

Σημαντικός ο κίνδυνος

Η νόσος Newcastle, όπως και η γρίπη των πτηνών, είναι ιογενούς προέλευσης και πλήττει κυρίως κοτόπουλα και γενικά πουλερικά. Οι ασθένειες εμφανίστηκαν για τελευταία φορά, πριν από 30 χρόνια στη χώρα. Τον περασμένο Φεβρουάριο, εντοπίστηκαν και πάλι αρκετές εστίες στα κρατίδια της Βαυαρίας και του Βραδεμβούργου. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για τα πουλερικά και άλλα είδη πτηνών στη χώρα είναι σημαντικός, επειδή οι ασθένειες είναι εξαιρετικά μεταδοτικές. Προσβάλουν κυρίως κότες και γαλοπούλες, αλλά και άλλα είδη πτηνών μπορούν να φέρουν τον ιό, να τον μεταδώσουν και να νοσήσουν. Για τους καταναλωτές, οι ασθένειες δεν είναι επικίνδυνες. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Friedrich-Loeffler, ο ιός αποβάλλεται μέσω των εκκρίσεων και των περιττωμάτων των μολυσμένων ζώων. Τα μολυσμένα κοπάδια πρέπει να θανατώνονται άμεσα, πτηνά, κρέας πουλερικών και αυγά δεν επιτρέπεται να μετακινούνται εκτός των καθορισμένων ζωνών καραντίνας.

Στο Βραδεμβούργο για παράδειγμα, θανατώθηκαν, μέχρι τέλος Μαρτίου, περίπου 2,1 εκατομμύρια ζώα. Για την ασθένεια, προβλέπεται υποχρεωτικός εμβολιασμός, αλλά παρόλα αυτά, τα εμβολιασμένα ζώα μολύνονται, αν και πιο δύσκολα. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Σύνδεσμο Αυγών, που εκπροσωπεί τον κλάδο στη Γερμανία, οι συνέπειες της νόσου Newcastle και της γρίπης των πτηνών είναι ήδη έντονα αισθητές στις φάρμες. Εξαιτίας των επιδημιών, η χώρα έχει χάσει μέχρι στιγμής περίπου το 4% των ορνίθων ωοπαραγωγής, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του συνδέσμου, Χανς-Πέτερ Γκόλντνικ. Αυτό αποτελεί κρίσιμο μέγεθος, δεδομένης της υψηλής ζήτησης.

Αύξηση της ζήτησης

Οι επιδημίες φέτος είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που το πρόβλημα είναι πλέον ορατό στα ράφια. Γιατί η Γερμανία δεν μπορεί, ούτως ή άλλως, να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της. Πέρυσι, η παραγωγή αυγών ανήλθε σε 15,3 δισ. αυγά, λίγο περισσότερα από το 2024 (15,2 δισ.). Με αποτέλεσμα, η εγχώρια ζήτηση να καλυφθεί μόνο κατά 72%, από την εγχώρια παραγωγή για 4η συνεχή χρονιά. Για να καλύψει τη ζήτηση, η Γερμανία πρέπει να εισάγει πάνω από το ¼ των αναγκών της από άλλες χώρες, με σημαντικότερη την Ολλανδία, σε ποσοστό 69% και την Πολωνία με σχεδόν 16%. Τους μήνες πριν το Πάσχα, η ζήτηση είναι σημαντικά ψηλότερη. Ενδεικτικά, πέρυσι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αγοράστηκαν στη Γερμανία 1, 1 δισ. αυγά, 14% περισσότερα σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Αγοράς YouGov. To 90% των αυγών που αγοράστηκε στους δύο αυτούς μήνες, ήταν λευκά και ωμά, το υπόλοιπο βαμμένα βραστά.

Από το 2022, οι Γερμανοί τρώνε κάθε χρόνο σταθερά περισσότερα αυγά. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ανήλθε πέρυσι κατά μέσον όρο στα 252 αυγά, 4 αυγά περισσότερα από το 2024. Αλλά γιατί αυτή η αύξηση; Ο Γιόζεφ Γκος, επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Κέντρο Πληροφόρησης για τη Γεωργία (BZL), βλέπει πολλούς λόγους γι αυτήν την εξέλιξη. «Τα αυγά αποτελούν μια οικονομική πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας, ακόμη ένας λόγος θα μπορούσε να είναι η τάση προς τη χορτοφαγική διατροφή ή τη διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες», λέει.

Τσιμπημένες τιμές μετά το καλοκαίρι

Οι ελλείψεις στα ράφια έχουν αντίκτυπο και στην τιμή των αυγών, όπως εξάλλου και σε πολλά άλλα τρόφιμα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Φεβρουάριο, τα αυγά ήταν κατά μέσο όρο 14,5% ακριβότερα, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφόρησης Marktinfo Eier und Geflügel (MEG), οι τιμές χονδρικής βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, όσοι ψωνίζουν σε σούπερ μάρκετ χαμηλού κόστους, δε θα αισθανθούν τις ελλείψεις στο πορτοφόλι τους. «Ο λιανικός εμπορικός τομέας τροφίμων έχει υπογράψει σταθερές ετήσιες συμβάσεις με τους παραγωγούς», δήλωσε η εμπειρογνώμονας της MEG, Μαργκιτ Μπεκ. «Δεν υπάρχει λόγος να αυξηθούν οι τιμές πριν από το Πάσχα».

Το Πάσχα των Καθολικών πέρασε και οι Έλληνες της Γερμανίας πρέπει να κάνουν σαφάρι, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, για να εξασφαλίσουν, έστω και τρεις δεκάδες αυγών, για το παραδοσιακό βάψιμο. Οι τιμές είναι σταθερές, όπως διαπιστώσαμε ιδίοις ομμάσι. Όχι όμως για πολύ ακόμη. Μέχρι τέλος του καλοκαιριού, οι παραγωγοί αυγών και έμποροι τροφίμων θα διαπραγματευτούν νέες συμβάσεις προμήθειας Κι αυτό θα οδηγήσει μαθηματικά σε αύξηση των τιμών, δεδομένης και της γενικότερης κατάστασης.