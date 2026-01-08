Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους, που πλήττει από χθες το βράδυ, την περιοχή των Ιωαννίνων. Ανεμοστρόβιλος, που έπληξε το Καλπάκι, «εξαφάνισε» πτηνοτροφική μονάδα, ενώ προκάλεσε ζημιές στο στρατόπεδο και ξερίζωσε δεκάδες δένδρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Κώστας Καψάλης, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τη μονάδα, όπου υπήρχαν 40.0000 κοτόπουλα. Ο ισχυρός άνεμος ξήλωσε τις στέγες από τρία κτίρια και στη συνέχεια, κατέρρευσαν οι τοίχοι και καταπλάκωσαν τα κοτόπουλα.

Στο στρατόπεδο Καλπακίου, το οποίο είναι στη διαδικασία του κλεισίματος, ο ανεμοστρόβιλος προξένησε ζημιές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σε τοιχία και σε σκοπιές. Οι λιγοστοί φαντάροι που βρίσκονταν στο στρατόπεδο, μεταφέρθηκαν στο Γιάννενα, για λόγους ασφαλείας.

Χιόνια και πλημμύρες

Στα ορεινά των Ιωαννίνων, σημειώνονται χιονοπτώσεις. Από νωρίς το πρωί, μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες βρίσκονται στο επαρχιακό δίκτυο του Μετσόβου, της Μηλιάς και του Ανατολικού Ζαγορίου, προκειμένου να είναι ανοικτοί και ασφαλείς οι δρόμοι.

Εξάλλου, η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε στην Ήπειρο, προκάλεσε προβλήματα σε ποτάμια όπως ο Λούρος, τα οποία βρίσκονται στο όριο να ξεχειλίσουν.

Ήδη ο ποταμός Καλαμάς έχει υπερχειλίσει και δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα στις παράκτιες περιοχές. Το πρόβλημα θα γίνει μεγαλύτερο, καθώς τις επόμενες ώρες, από τα ρέματα που έχουν δημιουργηθεί στα βουνά, το νερό θα καταλήξει στον ποταμό Καλαμά, ενώ τα φερτά υλικά θα δημιουργούν φράγματα.