Το κατανυκτικό πρωινό της Μεγάλης Πέμπτης μετατράπηκε σε τραγωδία για την περιοχή των Αμπελοκήπων. Στις 07:20 το πρωί, ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον ακάλυπτο πολυκατοικίας επί της οδού Αλφειού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των κατοίκων της περιοχής.

Το χρονικό του περιστατικού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από τον 5ο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η πτώση κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο της διπλανής οικοδομής, όπου και εντοπίστηκε από περίοικους που άκουσαν τον θόρυβο και κάλεσαν έντρομοι την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες