Ένα σοκαριστικό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα στην Παλλήνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας περίπου 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, στην οδό Λεονταρίου, μέσα σε χαντάκι. Η εικόνα που αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στο σημείο ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς ο άνδρας έφερε δεματικά καλωδίων, περασμένα γύρω από τον λαιμό του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς εξετάζεται τόσο το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας όσο και το ενδεχόμενο ο άνδρας να προκάλεσε ο ίδιος τον ασφυκτικό τραυματισμό.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από τις αρχές, ενώ στο χώρο βρέθηκαν αστυνομικοί που συνέλεξαν στοιχεία. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ο άνδρας κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.