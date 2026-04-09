Στον «αέρα» βρίσκονται οι μαθητές του 99ου νηπιαγωγείου Αθηνών, που λειτουργεί στα Άνω Πατήσια. Η μίσθωση έληξε και το σχολείο κινδυνεύει, από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, με έξωση. Καθώς, στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμο κτήριο για τη στέγαση του νηπιαγωγείου, είναι πολύ πιθανόν να ζητηθεί η φιλοξενία των παιδιών σε σχολεία μακριά από την περιοχή τους. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Ευάγγελος Νεμπεγλεριώτης, στην επιστολή του με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2026, είναι σαφής: «Δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του 99ου Νηπιαγωγείου Αθηνών, λόγω έλλειψης διαθέσιμου κτηριακού αποθέματος, καθίσταται σαφές ότι για την επόμενη σχολική χρονιά δεν θα είναι διαθέσιμο το υφιστάμενο κτήριο επί της οδού Τεώ 56».

Την ίδια στιγμή, σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στα περισσότερα σχολικά κτήρια. Η συντήρηση των υποδομών συνήθως γίνεται «κατόπιν εορτής», καθιστώντας τη φοίτηση από προβληματική έως και επικίνδυνη για την ασφάλεια των μαθητών.

Γλίστρησε στο προαύλιο και έπαθε διάστρεμμα

Δεν πάει πολύς καιρός, περίπου δύο μήνες, από τον τραυματισμό μαθήτριας στον προαύλιο χώρο του κτηρίου που στεγάζει το 27ο και το 30ο δημοτικό σχολείο Αθήνας. Όπως κατήγγειλαν οι γονείς, μαθήτρια της Δ’ τάξης του 27ου δημοτικού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος, ενώ απλώς περπατούσε στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Το κορίτσι σκόνταψε και έπεσε «… στο σημείο του γηπέδου μπάσκετ, λόγω της φθαρμένης και αποσαθρωμένης επιφάνειας. Η μαθήτρια μετά από επίσκεψη σε νοσοκομείο, διαγνώστηκε με διάστρεμμα».

Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στα δύο δημοτικά σχολεία έχουν ενοχλήσει επανειλημμένως τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου της Αθήνας. «Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει απόλυτα τις ανησυχίες μας, τις οποίες σας είχαμε επανειλημμένως επισημάνει και για τις οποίες σας είχαμε προειδοποιήσει καθώς αφορά τον βασικό χώρο του προαυλίου, όταν έχουν διάλειμμα και αθλούνται καθημερινά όλοι οι μαθητές», σημειώνουν και προσθέτουν ότι οι επιφανειακές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα. «Οι μαθητές συνεχίζουν να εκτίθενται καθημερινά σε κίνδυνο», τονίζουν.

Κτήριο για 250 μαθητές, φιλοξενεί 400

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν και οι γονείς παιδιών που φοιτούν στο 24ο Γυμνάσιο και Λύκειο που λειτουργεί στο Πολύγωνο.

«Για παραπάνω από τρεις δεκαετίες το 24ο Γυμνάσιο και το 24ο Λύκειο συστεγάζονται κάτω από συνθήκες που όχι μόνο δεν υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές. Αρκεί η κοινή λογική για να καταλάβει κανείς ότι σε ένα κτήριο σχεδιασμένο να λειτουργεί με 250 μαθητές η συστέγαση δύο σχολείων με 400 μαθητές δεν είναι εφικτή χωρίς αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και κυρίως στην ασφάλεια προσωπικού, εκπαιδευτικών και μαθητών», αναφέρουν σε επιστολή τους προς τους αρμοδίους του Δήμου Αθηναίων, στις 15 Φεβρουαρίου 2026. Όπως λενε, για να χωρέσουν 400 παιδιά στο σχολείο «… έχουν γίνει παρεμβάσεις στο κτήριο επηρεάζοντας ακόμα και την παθητική του πυροπροστασία αφού έχει καταργηθεί μία από τις κύριες εξόδους διαφυγής».

Μαθήματα σε διαδρόμους και αίθουσες – «κλουβιά»

Επισημαίνουν δε, ότι τα τελευταία δύο χρόνια, η λίστα των προβλημάτων στα σχολεία συνεχίζει να μεγαλώνει. Πέρα από τα παραπάνω, οι γονείς καταγγέλλουν ότι έχουν δημιουργηθεί:

– Αίθουσες «κλουβιά» όταν χωρίστηκαν με γυψοσανίδες οι αρχικές αίθουσες.

– Βοηθητικοί χώροι πάνω από το κλειστό γυμναστήριο που “βαφτίστηκαν” διδακτικές αίθουσες.

Επίσης, τονίζουν ότι μαθήματα γίνονται και σε διαδρόμους μπροστά από το κλιμακοστάσιο και το ασανσέρ όπου δεν υπάρχει επαρκής θέρμανση.

Δήμος Αθηναίων: Κανένα σχολείο δεν θα κλείσει

Τις παραπάνω καταγγελίες παρουσίασε, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, ο δημοτικός σύμβουλος, εκλεγμένος με τη Λαϊκή Συσπείρωση (σ.σ. η παράταξη που στηρίζεται από το ΚΚΕ), Χάρης Βουρδουμπάς.

Αναφερόμενος ειδικά στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το 99ο νηπιαγωγείο Αθηνών, είπε: «Στις μέρες μας, σχολείο δεν θα κλείσει». Όπως ανέφερε, έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι κηρύχθηκαν άγονοι, με αποτέλεσμα να σταλεί η επιστολή από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας σύμφωνα με την οποία το εν λόγω κτήριο δεν θα είναι διαθέσιμο την επόμενη σχολική χρονιά. Γενικότερα, όμως, σχολίασε ότι οι Δήμοι δεν λαμβάνουν τους απαιτούμενους πόρους για τις εργασίες που πρέπει να κάνουν σε σχολικά κτήρια, κλπ. «Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλά κάνουν και ασκούν κριτική», είπε, «την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να ασκήσουν κριτική και για τα λεφτά που δεν μπαίνουν μέσα».