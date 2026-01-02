Τα σοβαρά προβλήματα στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας, τα οποία οξύνθηκαν με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών στους Δήμους και κατ’ επέκταση την απομάκρυνση στήριξης της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων, θίγουν σε επιστολή τους προς τους υπουργούς Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, πέντε δήμαρχοι απ’ όλη τη χώρα.

Οι δήμαρχοι Αθηναίων, Χάρης Δούκας, Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, Πριστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, και Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών από την 1η Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 31 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση (έως τις 8/1).

Να σημειωθεί ότι οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών «πέρασαν» στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων βάσει του νόμου 5056/2023.

Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, οι σχολικές επιτροπές, μέχρι σήμερα, είχαν την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων των σχολικών μονάδων, την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τη στήριξη της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων σε τοπικό επίπεδο.

Πολλοί φορείς της εκπαίδευσης, σύλλογοι Γονέων, και η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος), έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η απομάκρυνση της οικονομικής διαχείρισης από το επίπεδο της σχολικής μονάδας μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, μειωμένη ευελιξία και αποδυνάμωση του ρόλου των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Συγκεντρωτισμός και γραφειοκρατία

«Οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν», σημειώνουν, «από την κατάσταση που επικρατεί στους Δήμους, οι οποίοι εδώ και 1,5 χρόνο είναι χωρίς σχολικές επιτροπές.

Έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς άκρατου συγκεντρωτισμού με τη μεταφορά του αντικειμένου των σχολικών επιτροπών στην κεντρική μονάδα του Δήμου, περιττής γραφειοκρατίας και σοβαρών καθυστερήσεων στις διαδικασίες διεκπεραίωσης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντικά έκτακτα θέματα που αφορούν στις σχολικές μονάδες είναι τόσο επείγοντα που δεν μπορούν να λυθούν μέσα από τις χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ η ευελιξία των σχολικών επιτροπών έδινε γρήγορα τις απαιτούμενες λύσεις».

Τα ειδικά σχολεία

Οι δήμαρχοι κάνουν ιδιαίτερη μνεία στις περιπτώσεις των ειδικών σχολείων, τα οποία λόγω της φύσης τους, οι ανάγκες τους είναι ιδιαιτέρως επείγουσες και συχνά η εύρυθμη λειτουργία τους απαιτεί γρήγορη και αποτελεσματική παρέμβαση.

«Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη στο υπό διαβούλευση ανωτέρω νομοσχέδιο προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου του 2026, δημιουργεί επιπλέον προβληματισμούς, καθόσον είναι σε εκκρεμότητα σχετικές ρυθμίσεις που θα συμπεριληφθούν στο πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση», τονίζουν.

Οι πέντε δήμαρχοι ζητούν την απόσυρση της εν λόγω διάταξης και τη διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους που ήδη λειτουργούν, και τη δυνατότητα ανασύστασης στους Δήμους στους οποίους έχουν καταργηθεί, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Μώραλης: «Η Τοπικη Αυτοδιοικηση δεν θα μείνει αδρανής»

«Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που προβλέπει την πλήρη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, είναι ακόμη μια αγκύλωση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με αυτή την κίνηση, αγνοούνται οι ανάγκες των δήμων, η καθημερινή λειτουργία των σχολείων και οι χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί που στηρίζονται στις Σχολικές Επιτροπές για την ομαλή λειτουργία τους», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης και συνέχισε: «Οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούν έναν θεσμό που εξασφαλίζει ταχύτητα, ευελιξία και διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων των σχολείων. Η κατάργησή τους θα φέρει καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης, μετατρέποντας έναν θεσμό με καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση σε εργαλείο κεντρικής συγκέντρωσης και γραφειοκρατίας.

Ζητούμε λοιπόν να αποσυρθούν άμεσα αυτές οι ρυθμίσεις. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στις ανάγκες των πολιτών, δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε αποφάσεις που πλήττουν τα σχολεία, τους μαθητές και την ίδια τη λειτουργία των πόλεων.

Είναι ώρα η Πολιτεία να ακούσει τους δήμους και να διασφαλίσει ότι κάθε αλλαγή στην εκπαίδευση υπηρετεί πραγματικά τα παιδιά και την κοινωνία και όχι αποκλειστικά γραφειοκρατικά κριτήρια».

Η επιστολή των Δημάρχων