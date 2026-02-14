Ετοιμόρροπες πόρτες, ασταθή κάγκελα, ακατάλληλες αίθουσες χορού με πατώματα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό σε μαθητές…

Οι συνθήκες στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών είναι ακατάλληλες. Οι μαθητές, θυμωμένοι. Οι πλημμυρισμένες και χωρίς θέρμανση αίθουσες, στα τέλη Γενάρη, μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι… Και όσο καθυστερεί η μεταστέγασή τους στο γνωστό και μεγάλη ιστορία κτήριο της οδού Πρασσά, τόσο μεγαλώνει η αγανάκτηση.

Οι συνθήκες είναι τέτοιες που ακόμη και αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών της Αθήνας, κ. Πάρης Χαρλαύτης, παραδέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ότι αυτή «δεν είναι εικόνα σχολείου».

Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι το κτήριο επί της οδού Πρασσά, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο από το υπουργείο Πολιτισμού, εγκαινιάστηκε το 1898 και στέγασε τη Γερμανική Σχολή. Περίπου 30 χρόνια μετά, δίπλα σε αυτό έγινε η ανέγερση του νέου κτηρίου. Μετά τη Γερμανική Σχολή, στο κτήριο εγκαταστάθηκαν αρχικά το Ινστιτούτο Νοσημάτων Θώρακος (μέχρι το 1969), η Βαρβάκειος Σχολή (μέχρι το 1983 οπότε «μετακόμισε» στο Π. Ψυχικό) και το 5ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών, το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε με το 46ο Λύκειο.

Κατάληψη από τους μαθητές

Για τους παραπάνω λόγους, από την περασμένη Δευτέρα (9/2), το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών που σήμερα στεγάζεται σε κτήριο επί της Παναγή Κυριακού στους Αμπελόκηπους, τελεί υπό κατάληψη. Χθες, οι μαθητές έκαναν μουσικοκαλλιτεχνική διαμαρτυρία στην πλατεία Κοτζιά έξω από το Δημαρχείο.

Εκπρόσωποι των μαθητών μίλησαν για τη δύσκολη καθημερινότητά τους, στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.

«Η επανειλημμένη αναβολή της μετακίνησης του σχολείου στο κτήριο της οδού Πρασσά, έχει δημιουργήσει προβλήματα που απειλούν τόσο τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, όσο και την εκπαιδευτική τους πορεία», είπε μία μαθήτρια, σημειώνοντας ότι «το σχολείο στεγάζεται επί 7 χρόνια σε δήθεν προσωρινά κτήρια». Εξαιτίας των ακατάλληλων αιθουσών, οι μαθητές αναγκάζονται να κάνουν καθημερινά μαθήματα στον 5ο όροφο του 2ου Πρότυπου Λυκείου Αθηνών, επί της οδού Έλενας Βενιζέλου. «Σπαταλάμε πολύτιμο χρόνο στις μετακινήσεις από αίθουσα σε αίθουσα. Τίθεται σε κίνδυνο η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, η επίδοσή μας στις πανελλαδικές εξετάσεις και κατ’ επέκταση το μέλλον μας. Τα προβλήματά μας είναι γνωστά στους αρμόδιους χρόνια τώρα. Πρέπει να μετακινηθούμε άμεσα στο κτήριο της οδού Πρασσά. Πόσο ακόμη θα υποβαθμίζεται το σχολείο μας και η Τέχνη;», ανέφερε η μαθήτρια.

Συγκέντρωση στο Δημαρχείο

Στο πλευρό των μαθητών βρίσκεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών. «Τα παιδιά μας αναλαμβάνουν μια τεράστια ευθύνη και βγαίνουν δυναμικά μπροστά, διεκδικώντας όσα τους ανήκουν. Η απαξίωση της σχολικής τους ζωής είναι αυτή που δεν τους αφήνει άλλα περιθώρια. Υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση είναι τόσο η κυβερνητική πολιτική χρόνων όσο και η στάση των δημοτικών αρχών που διαρκώς μεταθέτει την επίλυση των προβλημάτων σε ένα αόριστο μέλλον», τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι γονείς, καλώντας τον Δήμο Αθηναίων να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών στο κτίριο της οδού Πρασσά, εργασιών συντήρησης στο υπάρχον σχολικό κτήριο και κάλυψης της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Τι απαντά ο Δήμος

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την ανακαίνιση του κτηρίου επί της οδού Πρασσά που θα επιτρέψουν τη «μετακόμιση» του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει ανάδοχος μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Όσο για τις εργασίες συντήρησης που έγιναν στο υπάρχον σχολικό κτήριο, είπε ότι δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τις πλημμύρες και ότι πρέπει να γίνουν νέες.