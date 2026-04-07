Υπέρ του ψηφίσματος, το οποίο κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ από τις χώρες του Κόλπου με στόχο τη διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ και τη διαφύλαξη της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τάχθηκε η Ελλάδα, με το βέτο όμως της Κίνας και της Ρωσίας να καθιστά αδύνατη την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας.

Η Αθήνα επανάλαβε τη στήριξη της στις χώρες του Κόλπου, καταδικάζοντας τις παράνομες και απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν στα κράτη της ευρύτερης περιοχής, αλλά και επισημαίνοντας την αξία των Στενών του Ορμούζ ως εμπορικής αρτηρίας δια της οποίας εξασφαλίζεται το ελεύθερο εμπόριο και η διακίνηση των ενεργειακών πόρων παγκοσμίως. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί δημόσιο αγαθό υπογράμμισε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, καλώντας το Ιράν να διακόψει αμέσως κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο το πέρασμα των εμπορικών πλοίων από τα Στενά.

Η ελληνική παρέμβαση και η καταδίκη της Τεχεράνης

Η Αθήνα επαναλαμβάνει την προσήλωση της στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να δρα υπέρ της ελευθερίας της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και καλώντας για ακόμα μια φορά όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές σε αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και κατ’ επέκταση ο εγκλωβισμός των ελληνόκτητων πλοίων στον Περσικό Κόλπο έχει εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα για την Αθήνα. Το ζήτημα, πέραν της ανησυχίας που προκαλεί στον εφοπλιστικό κόσμο της χώρας πλήττει την πάγια ελληνική προτεραιότητα ως προς την απαρέγκλιτη ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, δημιουργεί ένα δυσχερές τετελεσμένο στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς και αποτυπώνει τα περιορισμένα περιθώρια παρέμβασης της Αθήνας στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Σε αυτό το πλαίσιο είχε καταγραφεί και η τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς η Τεχεράνη δηλώνει ότι επιτρέπει την έξοδο από το Ορμούζ μόνο σε φιλικά προς την ίδια κράτη.

Το ιρανικό «χαράτσι» και η κλιμάκωση της βίας

Τα πράγματα, βεβαίως, φαίνεται να περιπλέκονται έτσι περαιτέρω καθώς με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Βουλής του Ιράν, προβλέπεται η επιβολή τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Δηλαδή, η Τεχεράνη θα αποφασίζει ποιος, πότε και με ποιο τίμημα θα κάνει χρήση του κομβικού περάσματος. Εκτός αν κάποια ξένη δύναμη καταφέρει να ελέγξει την περιοχή, προοπτική η οποία δύσκολα θα ευοδωθεί. Η ανησυχία στον ναυτιλιακό κόσμο κλιμακώθηκε έτι περαιτέρω καθώς στα μέσα της περασμένης εβδομάδας δεξαμενόπλοιο με σημαία Κουβέιτ χτυπήθηκε από πύραυλο στα ανοικτά του Κατάρ.

Σε παράλληλο επίπεδο, η Ελλάδα έσπευσε την Πέμπτη να συνυπογράψει την πρωτοβουλία των 35 πλέον χωρών, οι οποίες δηλώνουν μεν διαθέσιμες να μεταβούν με ναυτικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση όμως να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχυροί της Ευρώπης (Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία) καθώς και ο Καναδάς, τα Εμιράτα και τα σκανδιναβικά κράτη.