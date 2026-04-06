Οι ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν έτοιμοι να βρουν έναν τρόπο που θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Εκεί όπου οι διάσπαρτες επιθέσεις του Ιράν έχουν προκαλέσει «ασφυξία» στην παγκόσμια κυκλοφορία.

Τα κίνητρα είναι προφανή: η αποφυγή ελλείψεων στα καύσιμα, οι παρατεταμένες αυξήσεις τιμών και η αποφυγή της οργής του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, παρά τις εβδομάδες διαβουλεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της τηλεδιάσκεψης 40 χωρών υπό τη Βρετανία, κανένα ξεκάθαρο πλάνο δεν έχει προκύψει.

Το αδιέξοδο της διπλωματίας και το φάντασμα του πολέμου

Η καθυστέρηση, όπως αναφέρει ανάλυση στους «The New York Times», αντανακλά την πεποίθηση ότι ελάχιστα μπορούν να γίνουν όσο οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν ανταλλάσσουν πυρά. Ακόμη όμως και σε καθεστώς μιας εύθραυστης ειρήνης, η ασφάλεια των Στενών μοιάζει με γρίφο. Καμία από τις διαθέσιμες επιλογές δεν είναι εγγυημένη.

Ακολουθούν τα τέσσερα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι:

1. Ναυτικές συνοδείες: Η «ακριβή» γαλλική πρόταση

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει επανειλημμένα προτείνει τη χρήση γαλλικών πολεμικών πλοίων για τη συνοδεία εμπορικών σκαφών. Οι ΗΠΑ πιέζουν τους συμμάχους (Ευρώπη, Ιαπωνία) να προστατεύει ο καθένας τα πλοία με τη σημαία του.

Το «αγκάθι»: Το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Επιπλέον, τα συστήματα αεράμυνας μπορεί να μην αρκούν έναντι των drones. «Τι περιμένει ο κόσμος από μερικές ευρωπαϊκές φρεγάτες, όταν η πανίσχυρη ναυτική ισχύς των ΗΠΑ δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

2. Επιχείρηση «Ναρκαλιεία»

Γερμανοί και Βέλγοι αξιωματούχοι εμφανίζονται πρόθυμοι να στείλουν ναρκαλιευτικά για να καθαρίσουν τα Στενά από εκρηκτικά μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Το «αγκάθι»: Οι δυτικές στρατιωτικές ηγεσίες δεν είναι βέβαιες ότι το Ιράν έχει πράγματι ποντίσει νάρκες, καθώς ιρανικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Η αποστολή κινδυνεύει να μείνει χωρίς αντικείμενο.

3. Κάλυψη από αέρος

Η ιδέα περιλαμβάνει τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών και drones για την αναχαίτιση ιρανικών επιθέσεων.

Το «αγκάθι»: Εξαιρετικά δαπανηρό και χωρίς εγγυήσεις. Το Ιράν μπορεί να επιτεθεί μόνο με έναν στρατιώτη σε ταχύπλοο. Μόνο λίγες πετυχημένες επιθέσεις αρκούν για να τρομάξουν τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους πλοιοκτήτες.

4. Το «υβριδικό» μοντέλο: Πίεση στο Πεκίνο

Συνδυασμός στρατιωτικής ισχύος και διπλωματίας. Η Γερμανία κάλεσε την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη «εποικοδομητικά».

Το «αγκάθι»: Οι διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει να σταματήσουν τον πόλεμο. Παραμένει, ωστόσο, η μοναδική ρεαλιστική ελπίδα της Ευρώπης.

Προ των πυλών ο «Στασιμοπληθωρισμός»

Αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία είναι υπαρξιακός. Η έλλειψη καυσίμων και λιπασμάτων απειλεί την παραγωγή. Στην Ευρώπη, οι τιμές της ενέργειας τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και «σκοτώνουν» την ανάπτυξη.

«Η μεγάλη απειλή αυτή τη στιγμή είναι ο στασιμοπληθωρισμός», προειδοποιεί ο Hanns Koenig της Aurora Energy Research. «Οι υψηλές τιμές στραγγαλίζουν την παραμικρή ανάπτυξη που θα βλέπαμε φέτος».

Το Ιράν επιβάλλει «διόδια»

Ενώ η Δύση συζητά, η Τεχεράνη σχεδιάζει την επόμενη μέρα. Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της κυκλοφορίας και μετά τον πόλεμο, επιβάλλοντας μάλιστα διόδια στα πλοία που διέρχονται από μια δίοδο που, βάσει διεθνούς δικαίου, οφείλει να είναι ελεύθερη. Προς το παρόν, κανείς δεν φαίνεται ικανός να τους σταματήσει.