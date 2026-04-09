Η διαδικασία για το Fuel Pass συνεχίζεται με σημαντικά τεχνικά προβλήματα, κυρίως στην ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Πολλοί δικαιούχοι δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν την αίτηση, καθώς είτε δεν λαμβάνουν τον κωδικό επιβεβαίωσης είτε η πλατφόρμα τους παραπέμπει στα ΚΕΠ για φυσική ταυτοποίηση. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ, με στόχο να μην καθυστερήσει η καταβολή της επιδότησης.

Η ταυτοποίηση μέσω ΕΜΕπ είναι υποχρεωτική για την αποφυγή καταχρήσεων, όμως η μαζική αποστολή email προκαλεί καθυστερήσεις, καθώς συχνά μπλοκάρονται ή καθυστερούν λόγω φίλτρων spam.

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη είχαν υποβληθεί πάνω από 800.000 αιτήσεις, από σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 ή 0, ενώ από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους.

Οι πρώτες πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει, με τα ποσά να καταβάλλονται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης.

Ποιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Η πλατφόρμα απορρίπτει αυτόματα τις αιτήσεις σε τέσσερις βασικές περιπτώσεις:

Το όχημα βρίσκεται σε ακινησία (κατάθεση πινακίδων).

Το όχημα είναι ανασφάλιστο, έστω και για μία ημέρα.

Υπάρχουν οφειλές σε τέλη κυκλοφορίας.

Δεν έχει έρθει ακόμη η σειρά υποβολής βάσει του λήγοντα ΑΦΜ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με εισόδημα έως:

25.000 ευρώ για άγαμους,

35.000 ευρώ για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης,

με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί (ή 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαυξήσεις).

Ποσά επιδότησης;

Τα ποσά της ενίσχυσης για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής της επιδότησης.